Antrenament cu public pentru CVM Tomis

În prima etapă din returul Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a evoluat, în deplasare, pe terenul unei noi promovate, Rapid Bucureşti. Ca şi în urmă cu o săptămînă, la Bacău, campioana s-a impus în număr minim de seturi, 3-0 (25-16, 25-21, 25-16), fără să forţeze prea mult. Şi tot ca în partida cu Ştiinţa, antrenorul Stelio De Rocco a utilizat titularii numai în primul set: Firpo - Miseikis, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero. În componenţa Toronyai - Lică, Milotin, Macovei, Ashlei, Voinea şi Tănăsescu libero, Tomis s-a „încălzit” mai greu în parţialul al doilea, iar gazdele au condus cu 6-1, 8-2 şi 15-10! Pe serviciul lui Voinea, constănţenii au întors rezultatul la 16-15, apoi meciul a curs în direcţia aşteptată de toată lumea. Ultimul set, în care Daivison a revenit în teren, în locul lui Ashlei, a fost setul... aşilor, Tomis reuşind opt, dintre care patru numai Lică! „Am fost puţin relaxaţi, iar în setul al doilea am intrat mai greu în joc. A fost un exerciţiu bun să recuperăm un dezavantaj destul de important”, a declarat Laurenţiu Lică. „Un antrenament bun, chiar dacă nu am putut fi concentraţi sută la sută. Important e că ne-am atins scopul şi am obţinut victoria”, consideră Florin Voinea. „A fost o simplă formalitate, doar în setul doi am avut cîteva probleme, dar Voinea a servit foarte bine şi am revenit. Important este că nu avem accidentaţi”, a spus antrenorul Stelio De Rocco. Pentru giuleşteni, antrenaţi de Aurel Ioniţă, au evoluat: Zadorojnai - Oancea, M. Pavel, I. Ion, Bala, Marinca şi Dănălache - libero (au mai jucat: Ciosa şi Armeanu). Au arbitrat: Aleodor Nastac (Rm. Vîlcea) şi Florin Dimachi (Galaţi). Celelalte rezultate: Remat Zalău - Unirea Dej 3-1; U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0-3; Ştiinţa Bacău - VCM Piatra Neamţ 1-3; Steaua Bucureşti - Explorări Baia Mare 1-3. Meciul Constam Buzău - Torpi Tg. Mureş se va disputa pe 17 decembrie.

Voleibaliştii constănţeni pleacă astăzi în Olanda

După meciul de sîmbătă, din Sala “Giuleşti”, campionii au rămas în Bucureşti, antrenîndu-se ieri în Sala Regimentului de Gardă. În această dimineaţă este programată plecarea spre Olanda: cu avionul pînă la Koln, apoi cu autocarul spre Doetinchem. Partida retur dintre Orion şi CVM Tomis va avea loc miercuri, de la ora 21.00, ora României.

Clasament

1. CVM TOMIS 12 12 0 36: 3 24

2. VCM Piatra Neamţ 12 11 1 33:10 23

3. Dinamo Bucureşti 12 9 3 30:11 21

4. Explorări Baia Mare 12 9 3 30:18 21

5. Remat Zalău 12 6 6 26:22 18

6. Steaua Bucureşti 12 6 6 21:24 18

7. Constam Buzău 11 6 5 21:18 17

8. U. Cluj 12 5 7 21:26 17

9. Unirea Dej 12 3 9 16:30 15

10. Ştiinţa Bacău 12 1 11 12:34 13

11. Rapid Bucureşti 12 1 11 8:33 13

12. Torpi Tg. Mureş 11 2 9 6:31 13