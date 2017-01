Antrenament cu public pentru RCJ Farul

Ajunşi pe locul al treilea în clasamentul play-off-ului, rugbiştii constănţeni încearcă să dea lovitura în ultimele etape şi să-şi ofere şansa de a juca pe teren propriu în semifinale. Sîmbătă, de la ora 10.00, elevii lui Leodor Costea întîlnesc “codaşa” RCM Timişoara, în etapa a 7-a, şi în mod normal va fi un galop de sănătate, care se va încheia cu o victorie cu bonus. În plus, RCJ Farul va face un antrenament util înaintea derby-ului cu Dinamo, programat săptămîna viitoare, chiar dacă vor lipsi în continuare georgienii Natriashvili, Samkharadze şi Uchava, plecaţi la echipa naţională pentru meciul cu Rusia, din Cupa Europeană a Naţiunilor. În plus, tehnicianul constănţean nu-i va putea folosi nici pe Cătălin Nicolae, entorsă la gleznă, şi pe Bogdan Munteanu, care are glezna piciorul drept imoblizată în ghips timp de zece zile. “Chiar dacă diferenţa de valoare este evidentă, ne vom lua adversarul în serios, mai ales că avem şi multe absenţe. Mă interesează în primul rînd să jucăm colectiv, nu neapărat să facem scor”, a spus Costea. Celelalte meciuri ale etapei: U. Cluj - Steaua Bucureşti şi Remin Baia Mare - Dinamo Bucureşti. Clasament: 1. Dinamo 26p (4 puncte bonus); 2. Steaua 25p (3pb); 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 21p (5pb); 4. Remin Baia Mare 10p (2pb); 5. U. Cluj 5p (1pb); 6. RCM Timişoara 0p.

Tot sîmbătă, echipele constănţene din Divizia A vor disputa meciurile din etapa a 11-a: RC Cleopatra (loc 1, 43p) - Sportul Studenţesc (Stadion “Constructorul-Cleopatra”, ora 14.00) şi Callatis Mangalia (loc 4, 30p) - Chindia Tîrgovişte (Stadion “Marina”, ora 10.00).