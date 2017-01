Antrenamente în vîrf de munte pentru înotătorul Răzvan Florea

Cel mai bun înotător român din ultimii doi ani, constănţeanul Răzvan Florea, a început sezonul cu un stagiu de pregătire în Spania. Timp de trei săptămîni, 22 decembrie - 12 ianuarie, constănţeanul s-a antrenat în staţiunea Sierra Nevada, la un complex sportiv de cinci stele situat la 2.500 de metri altitudine. “Este ceva senzaţional, cu stadioane de fotbal şi atletism, săli de sport, bazine, la care se adaugă condiţii perfecte de cazare şi de pregătire pentru sportivii de performanţă. M-a şocat însă temperatura neobişnuit de ridicată şi nu a nins decît în prima zi. În rest, era soare puternic şi umblam în tricou. Nici zăpada nu am prins, noroc că mergeau tunurile din plin, astfel că nu erau probleme pe pîrtii. Am ieşit în două rînduri, la schi şi cu placa de snowboard, unde am început deja să mă perfecţionez. Restul timpului a fost ocupat cu antrenamente, pentru că este perioadă în care acumulez pentru tot sezonul”, a povestit sportivul, care a fost însoţit în Spania de antrenoarea Gina Handrea, dar şi de colegii de la lotul naţional, Larisa Lăcustă şi Norbert Trandafir.

Revenit la Constanţa, Florea a avut surpriza să găsească bazinul de la Palatul Copiilor în reparaţii capitale, conducerea clubului anunţînd că va investi aproape două milioane de euro pentru a asigura cele mai bune condiţii de pregătire înotătorilor constănţeni. În aceste condiţii, medaliatul olimpic s-a pregătit timp de patru zile la noul bazin din complexul turistic “Palm Beach”, din staţiunea Mamaia, prin amabilitatea proprietarului libanez, Maroon Charbell. De luni, Răzvan Florea se află însă în Bucureşti, urmînd ca pe 1 februarie să plece la un concurs în Belgia, urmat o săptămînă mai tîrziu de o competiţie în Suedia. “Primul obiectiv al anului îl reprezintă Campionatele Mondiale de la Melbourne, programate în luna martie, unde îmi doresc din nou o medalie”, a explicat Florea.