Antrenamente printre nămeţi pentru formaţiile constănţene

Deşi au mai rămas două săptămâni până la prima etapă a returului, patru dintre cele şase formaţii constănţene din Liga a III-a la fotbal (Callatis Mangalia, Oil Terminal Constanţa, CS Eforie şi FC Farul II) suferă din cauza vremii nefavorabile, care nu le permite desfăşurarea programului de pregătire în condiţii optime. Terenul îngheţat, dar şi viscolul, face ca antrenamentele echipei Callatis să se desfăşoare cu mare greutate, iar jocurile de pregătire să nu poată fi luate în considerare. „Ar fi trebuit să jucăm două partide, însă nu am putut evolua nicăieri din cauza vremii. Miercuri am vrea să disputăm o partidă la Constanţa, cu Farul II, pe 17 februarie, cu Delta Tulcea, iar pe 20 februarie, cu Săgeata Stejaru. Vom vedea însă dacă starea vremii ne va permite. Lotul este acelaşi de la reunire, nu cred că vor mai apărea modificări“, a explicat situaţia de la echipă antrenorul Mugurel Cornăţeanu. Tot cu probleme în privinţa desfăşurării antrenamentelor se confruntă CS Eforie şi Oil Terminal, prima dintre fiind nevoită să îşi mute cartierul general în sala de sport din Eforie Nord. În schimb, antrenorul celor de la Oil, Ion Ionescu, este mulţumit de faptul că echipa a efectuat şi un cantonament montan: „Ne pregătim în condiţii dificile din cauza vremii. Din fericire, am avut şi un cantonament la Braşov (n.r.: 22-29 ianuarie), unde am putut disputa şi o partidă amicală, cu Unirea Târlungeni, încheiată la egalitate, 1-1. La echipă au venit Manuel Dimcică şi Petre Anghel de la Portul, Rînja de la Eforie, dar şi doi juniori, Lapa şi Micu“. La FC Farul II situaţia este neschimbată, echipa a doua fiind “la mila” primei echipe a clubului. Singurele noutăţi le reprezintă venirea în probe a fundaşului stânga Stroe, de la CS Buftea (Liga a III-a, Seria a 3-a), în timp ce Ştefănescu nu s-a mai prezentat la antrenamente. Celor de la CSM Medgidia pare să le priască cantonamentul de la Bran, formaţia pregătită de Cristi Cămui câştigând şi primul amical, 5-0 (Ferenţi, Măciucă, Husein, Pena şi un autogol) cu Inter Tohan, echipă din campionatul judeţean al Braşovului. „Miercuri avem programat un meci cu CS Buftea (n.r. - echipă antrenată de Lavi Hrib), iar sâmbătă vom evolua la Rîşnov“, a spus Cămui. Cea de-a şasea reprezentantă a Constanţei în Liga a III-a, Viitorul Constanţa, nu întâmpină nicio problemă cu vremea. Astăzi, în ultimul meci de pregătire din Antalya, Viitorul va juca împotriva formaţiei Politehnica Iaşi.