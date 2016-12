Antrenoarea orcii Shamu, la Delfinariul Constanţa

DE LA SAN DIEGO LA CONSTANŢA Una dintre cele mai mari antrenoare de animale acvatice ale lumii va ajunge, în luna noiembrie, la Constanţa. Patricia Kamolnick, cea care lucrează cu celebra orcă Shamu în parcul acvatic din San Diego, este invitata specială a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa. Ea se va ocupa personal de dresorii noştri şi poate chiar îi va învăţa şi pe delfini câteva din secretele balenei Shamu. Orca sau balena ucigaşă este cel mai mare membru din familia delfinilor şi ajunge la maturitate până la o greutate de cinci tone. Este extrem de inteligentă şi tocmai de aceea poate fi dresată. Unul dintre delfinariile celebre ce oferă publicului un spectacol de excepţie cu orci este cel din San Diego. De altfel, aici poate fi văzută şi orca Shamu, cea care a jucat în mai multe filme, la Hollywood.

EXPERIENŢĂ DE PESTE 30 DE ANI ÎN DOMENIU Direct din America, Patricia Kamolnick, una dintre dresoarele lui Shamu, va sosi la Constanţa la invitaţia CMSN. Patricia lucrează de peste 30 de ani în acest domeniu şi are şi o diplomă universitară în biologie. Antrenoarea a semnat peste 17 titluri de cărţi de cercetare cu privire la vieţuitoarele marine. „Interinstituţional, am luat legătura cu cea mai prestigioasă instituţie de domeniu din lume - Seaworld - şi am reuşit să o convingem pe Patricia Kamolnick să ne viziteze. Ea a dresat de-a lungul timpului de la foci şi delfini până la orci şi a oferit vizitatorilor spectacole de neuitat. Vom avea onoarea să o avem aici pentru 30 de zile, timp în care sperăm ca dresorii noştri să deprindă din abilităţile ei de a antrena şi poate chiar îi va învăţa exerciţii noi pe delfini“, a declarat directorul CMSN Adrian Mînăstireanu, care a adăugat că Patricia Kamolnick va veni pentru prima dată la un delfinariu din Europa. Deşi nu-i cunoaşte încă pe Chen Chen, Pei Pei şi Ni Ni, Patricia vorbeşte cu medicii Delfinariului care îi raportează încă de anul trecut toate activităţile delfinilor.