Antrenor australian din această vară

Conducerea formaţiei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, sextuplu campioană naţională, este în negocieri avansate cu antrenorul australian Paul James Nixon, care ar putea prelua echipa chiar din această vară! Tehnicianul, în vîrstă de 42 de ani, face parte din prestigioasa academie rugbystică a clubului New South Wales Waratahs, vicecampion al emisferei sudice (prestigiosul turneu Super 12), care a efectuat un turneu anul trecut în România (cîştigînd la Constanţa în faţa echipei Black Sea Barbarians cu 41-15). Cariera lui Nixon este impresionantă. Jucător în perioada 1982-1992, la Hamilton Rugby Union Club, el a evoluat peste 150 de meciuri în prima ligă australiană, fiind selecţionat şi în celebra Waratahs (o selecţionată formată din cei mai buni jucători din statul New South Wales). Şi-a început cariera de antrenor în 1994 la echipa de club, după care a fost promovat la Departamentul de Căutare şi Dezvoltare a Tinerilor Jucători a Academiei de Rugby Waratahs, ca antrenor coordonator. A activat apoi ca antrenor principal la diferite echipe ale statului australian, precum Newcastle Wildfires, Hamilton, dar şi la selecţionata sub 16 ani a formaţiei Waratahs sau reprezentativa colegiilor de la Antipozi. România apare pentru prima oară în cariera reputatului antrenor australian în 2003, la Cupa Mondială, unde a fost ofiţer de legătură.

El va deveni primul antrenor din Emisfera Sudică care antrenează vreodată în România! „Nixon şi-a exprimat dorinţa de a antrena în România şi e încîntat să preia RCJ Farul. Ne-am întîlnit prima oară la vizita mea în Fiji şi Tonga, i-am propus banca tehnică, însă mi-a spus că mai are proiecte în derulare. Am ţinut legătura şi iată că am reuşit să-l conving să vină la Constanţa. Pe noi ne interesează în primul rînd schimbarea mentalităţii jucătorilor noştri”, a declarat directorul executiv al clubului constănţean, Aurelian Arghir. Paul James Nixon va sosi în această seară la Constanţa şi va lua un prim contact cu viitoarea sa echipă. Pînă pe 7 iulie va configura sesiuni de antrenamente, se va întîlni cu jucătorii şi va avea o întrevedere cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. La finele săptămînii va participa la turneul bucureştean de rugby în şapte, unde va juca şi RCJ Farul. „Pretenţiile sale materiale sînt comparabile cu ale oricărui antrenor român, însă este mai interesat de condiţiile de pregătire ale echipei şi posibilitatea de a face performanţă în România”, a conchis Arghir, care a mai spus că actualul tehnician Virgil Năstase va fi păstrat în staff-ul echipei.