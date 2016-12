Antrenor de top pentru juniorii și cadeții de la CVM Tomis Constanța

20:45:12 / 22 Martie 2015

Dezinformare

Domnule Gabriel Turcu, va sugerez sa va mai informati inainte sa scrieti ca: "profesorul Ion Şoacă este considerat cel mai valoros antrenor de copii și juniori din România, având peste 20 de titluri naţionale câştigate cu echipele antrenate de el, la juniori I, II și III, la volei pe plajă și la Campionatul Național al liceelor, în perioada 1990-2012. " In realitate, profesorul Iulian Radulescu este cel mai titrat antrenor de copii si juniori in Romania, cu un total de aproape 40 de titluri de campion national la volei de sala si de plaja, lasand la o parte medaliile de argint si bronz, plus o echipa calificata in Divizia A (Deltacons Tulcea). Mi se pare trist si rusinos sa va dezinformati cititorii si sa inversati un clasament, desconsiderand munca unui om.