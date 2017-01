Antrenor englez la RCJ Farul

După un sezon în care Rugby Club Judeţean Farul Constanţa s-a oprit în semifinalele Superligii Naţionale, conducerea administrativă a decis că este momentul unei schimbări radicale la nivelul băncii tehnice. Începând cu noul campionat, RCJ Farul Constanţa va fi pregătită de un tehnician englez, Neil Kelly, ajutat de orădeanul Cristian Petre (fost căpitan al “stejarilor”) şi de Marian Dumitru. În vârstă de 51 de ani, Neil Kelly este din 2012 antrenor secund al naţionalei de rugby a României (responsabil cu defensiva), iar în 2011 a fost antrenor asistent al naţionalei Namibiei la CM din Noua Zeelandă. S-a mai ocupat de pregătirea echipelor Doncaster RFC (Anglia, National League 1) - în 2010, iar în perioada 2004-2008 s-a aflat în sftaff-ul tehnic al formaţiei Ulster Rugby (Irlanda, Pro 12 - a treia competiţie a Europei după Premiership - Anglia şi Top 14 - Franţa).

MULTE NUME NOI ÎN LOT Conducerea clubului constănţean a reuşit, de asemenea, să obţină şi semnătura fostului căpitan al echipei naţionale a României, linia a 2-a Cristian Petre (34 ani, ultima oară la Nantes), care va fi şi antrenor secund. Noul lot al Farului cuprinde momentan 20 de jucători, alte noutăţi fiind Vlad Bădălicescu (linia 1, 25 ani, ultima oară la Dinamo Bucureşti), Ciprian Căplescu (27 ani, mijlocaş la grămadă, ultima oară la Steaua Bucureşti), Andrei Gaiţă (21 ani, închizător, venit de la Dinamo Bucureşti), Robert Neagu (22 ani, aripă, Poli Iaşi) şi Petre Tamba (22 ani, linia 1, CSM Baia Mare).

„Obiectivul este de a juca finala campionatului şi, bineînţeles, să o şi câştigăm. Avem momentan 20 de jucători în lot, însă vom mai aduce încă unsprezece rugbyşti, cinci din campionatul intern şi şase străini. Vrem să insuflăm şi o altă mentalitate. De aceea ne-am îndreptat spre un antrenor străin. Nu am avut soluţii pentru antrenori români. În acest moment nu mai sunt antrenori români de valoare pe care să-i fi putut lua. Avem tot ceea ce ne trebuie: finanţare, bază sportivă, entuziasm şi un antrenor pe măsură. Avem multe de învăţat din rugby-ul englez şi vrem ca spiritul anglo-saxon să se vadă pe teren”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristinel Dragomir. „Sunt încântat că am venit la Constanta. Ştiu că sunt ambiţii mari şi sunt sigur că vom face multe lucruri bune. Am semnat un contract pe o perioadă de doi ani. Vor mai veni jucători străini, din Noua Zeelandă, Africa de Sud şi alte zone, toţi jucători cu care am mai lucrat”, a afirmat şi noul antrenor Neil Kelly.

RCJ Farul se va reuni pe 20 ianuarie. Lotul echipei constănţene cuprinde în acest moment 20 de jucători: Onal Agiacai, Adrian Apostol, Vlad Bădălicescu, Ciprian Căplescu, Andrei Gaiţă, Adrian Ion, Nicolae Ion, Andrei Ilie, Eugen Jantjies, Andrei Mahu, Robert Neagu, Valentin Mototolea, Igor Orghianu, Cătălin Pastramă, Cristian Petre, Ionuţ Puişoru, Cosmin Raţiu, Florin Sasu, Petre Tamba, Renaud Van Neel. La Callatis Mangalia sau CS Năvodari vor fi împrumutaţi unsprezece jucători, dar RCJ Farul va putea apela la aceştia în orice moment: Cristian Cornei, Liviu Dumitru, Florin Ion, Ştefan Marin, Cristian Ogea, Marian Pîrvu, Ion Sărăcilă, Albert Stiopei, Sabin Strătilă, Ovidiu Tinca şi Răzvan Olescu.