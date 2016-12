Antrenorul Constantin Gache și-a certat elevii

După două succese consecutive pe teren propriu, FC Farul Constanța și-a stricat procentajul perfect, remizând sâmbătă, în etapa a 6-a a Ligii a 2-a, scor 1-1 (Pătulea 69 / Muscă 90+4), cu Dacia Unirea Unirea. Supărarea constănțenilor a fost cu atât mai mare cu cât oaspeții au egalat la ultima fază a jocului, după o acțiune pe care defensiva grupării de pe litoral a tratat-o superficial. Introdus pe teren în repriza secundă, Silviu Ilie a părut total ieșit din joc și l-a lăsat liber pe Moise, a cărui centrare a ajuns la Muscă și fostul atacant al Farului a înscris din apropierea lui Florin Pătrașcu. La final, antrenorul Constantin Gache a criticat atitudinea jucătorilor, care nu au putut să mai reziste câteva secunde pentru a apăra avantajul de pe tabela de marcaj. „De la Silviu Ilie a pornit acea fază. Dacă închidea așa cum trebuia, jucătorul brăilean nu mai dădea pasă. Și cei de la old boys, dar și eu, cu tonele mele, ne mișcăm mai repede decât el. Faza aceea necesita să-și blocheze adversarul, iar el parcă era pe bulevard. Aceeași vină o are și Pătrașcu. Nu ai voie să-l lași pe atacant să șuteze așa în ultima secundă”, a declarat tehnicianul grupării de pe litoral. Nici jucătorii ofensivi nu au scăpat de critică, deși Farul și-a creat numeroase ocazii pe finalul jocului. „De la Tibi Bălan mă așteptam să fie puțin mai iute. A fost primul meci, dar la experiența lui mă așteptam la mai mult. Jucători precum Cristocea și Tibi Bălan trebuie să-și arate valoarea cu pase decisive. Și atacanții au probleme. De când a început jocul, ei erau în ofsaid. Am strigat la ei din prima repriză și tot au fost semnalizați de o sută de ori în ofsaid. Problema este la toți, construim foarte greu și lent. A lipsit și Nicorec, dar este ciudat, deoarece cum iese cineva se cunoaște”, a spus Gache.

După cinci meciuri disputate, FC Farul a adunat doar 8 puncte, iar antrenorul grupării de pe litoral a acuzat și ocaziile mari ratate de elevii săi: „La Piatra Neamț am avut ocazii în situații singur cu portarul, la Călărași, la fel, chiar și în ultimul minut, iar cu Brăila din nou, însă fotbalul se joacă pe goluri”.

Constănțenii speră să obțină a treia victorie din acest sezon în partida cu nou-promovata Bucovina Pojorâta, programată mâine, de la ora 13.00, în etapa a 7-a.

