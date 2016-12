Antrenorul Farului se decide azi

Meciul de vineri cu Steaua a fost ultimul pentru Ion Marin în postura de antrenor, “Săpăligă” anunţînd că nu va mai rămîne pe banca tehnică. “ Rămîn la dispoziţia clubului pentru că mai am contract pînă în vară ca director tehnic. Vom vedea ce decide Consiliul de Administraţie”, explicat tehnicianul constănţean. În aceste condiţii, oficialii grupării de pe litoral trebuie să decidă rapid cine va prelua frîiele echipei, mai ales că a rămas puţin timp pînă la următorul joc, programat sîmbătă, de la ora 14.00, pe teren propriu, cu CFR Cluj. Drept urmare, patronul Farului se va întîlni în această dimineaţă cu staff-ul administrativ al clubului constănţean pentru a discuta numirea noului antrenor. Primul pe listă este, în continuare, Dorinel Munteanu, dar şansele ca “Munti” să ajungă la Constanţa sînt destul de mici. Fostul tehnician al Stelei a înmînat o listă cu doleanţele sale, primind în schimb o ofertă de contract din partea Farului, dar se pare că diferenţele între cele două acte sînt destul de mari. Dacă negocierile nu se vor finaliza, este posibil ca de pregătirea meciului cu CFR Cluj să se ocupe secundul Cristian Cămui, iar pe foaia de joc să fie trecut cu titlul “onorific” de antrenor Lucian Marinof, unicul tehnician din club care are licenţă PRO.

Punct pentru moral

Punctul obţinut în Ghencea, a reaprins speranţele constănţenilor de a evita retrogradarea. “Pentru noi este un punct mare, mai ales pentru moral. Mai important însă, este faptul că am jucat destul de bine şi acest lucru ne dă speranţe pentru viitor”, a declarat sărbătoritul zilei de ieri, Florin Pătraşcu, mijlocaşul Farului împlinind 23 de ani. “Am luat un punct, foarte bun pentru noi, deşi puteam chiar să cîştigăm. Steaua a jucat bine, dar a avut probleme în apărare. Am făcut un joc foarte bune, am venit cu gîndul la victorie, pentru că înregistrasem după o serie lungă de înfrîngeri”; a adăugat marcatorul golului din Ghencea, portughezul Chico. După partida cu Steaua, jucătorii constănţeni au primit două zile libere, urmînd ca în această după-amiază să revină la antrenamente.