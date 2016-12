Antrenorul Marian Dinu a demisionat, jucătorii și-au luat încă o zi liberă

Eșecul înregistrat vineri pe teren propriu în fața celor de la ACS Berceni, scor 0-1 (Epaminonda Nicu 74), în etapa a doua din play-out-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, a inflamat și mai mult spiritele la FC Farul Constanța, unde atmosfera era deja tensionată din cauza situației critice din clasament, dar mai ales a problemelor financiare cu care se confruntă clubul. Nemulțumit de atitudinea oficialilor grupării de pe litoral, antrenorul Marian Dinu și-a anunțat demisia, precizând că este o decizie irevocabilă, chiar dacă înțelegerea cu FC Farul expira abia la finalul acestui sezon. „În timp ce dădeam declarații după meci, președintele clubului, Auraș Brașoveanu, a mers în vestiar și i-a certat pe jucători în privința rezultatului, dar a intrat și în probleme tehnico-tactice. Jucătorii mi-au spus că le-a explicat că îi pare rău că nu s-a implicat mai mult la antrenamente. Nu este normal să se întâmple așa ceva”, a acuzat tehnicianul constănțean. „Eu am fost chemat de jucători în vestiar, iar inițial am refuzat, însă am mers la insistențele acestora. Le-am comunicat că-mi pare rău că nu am fost mai aproape de echipă și că, după ce voi finaliza documentația privind asocierea cu Consiliul Județean Constanța, acest lucru se va schimba. Nu am vorbit despre probleme tehnico-tactice. Dacă doream să mă implic în privința alcătuirii lotului sau a echipei, o făceam de mai multă vreme”, a replicat Brașoveanu.

CEARTĂ PE „PRIMA DE PAȘTE”

O altă problemă care a creat o stare de conflict în sânul echipei a fost împărțirea sumei de 10.000 de lei care a fost dată de patronul clubului, Giani Nedelcu, pentru a fi împărțită între jucători înaintea plecării în minivacanța de Paște. Neplătiți de patru luni, fotbaliștii Farului s-au plâns că banii nu au fost împărțiți în mod egal. „La începutul colaborării am discutat clar cu conducerea și am spus că, dacă vrem să scoatem echipa din această situație dificilă, trebuie să lucrăm ca o echipă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Președintele clubului susține că banii s-au împărțit în mod egal, dar jucătorii mi-au comunicat că este total neadevărat. Nu poți aduce coeziune în vestiar dacă faci astfel de diferențe”, a explicat Marian Dinu. „Eu am trimis la contabilitate felul în care să se împartă banii, în mod egal între jucători. Așa s-a și întâmplat, dar totul a pornit de la un jucător, Sescioreanu, pe care inițial l-am trecut pe listă, dar Giani Nedelcu l-a tăiat, pentru că înțelegerea era alta. El este jucătorul Farului, dar este plătit de altcineva”, a susținut Brașoveanu.

ÎNCĂ O ZI LIBERĂ PENTRU JUCĂTORI

Chemați inițial la antrenamente luni după-amiază, jucătorii l-au anunțat pe antrenor că au decis să-și mai ia o zi liberă, astfel că se întorc la pregătiri azi, de la ora 18.00. O parte dintre ei ar putea să nu se mai prezinte la echipă, acuzând restanțele financiare mai mari de patru luni. „Am să merg la club, să-mi iau „la revedere“ de la jucători, dar nu revin asupra deciziei de a demisiona. L-am sunat vineri pe președintele clubului să-i comunic hotărârea, dar nu mi-a răspuns. Sâmbătă, m-a sunat, însă doar să se disculpe”, a spus Marian Dinu. „Cred că a fost doar o încercare de a găsi un motiv pentru a pleca și a arunca responsabilitatea acestei situații în altă parte. Mai sunt patru etape din play-out, suntem pe loc de baraj și este greu să găsim alt antrenor. Voi discuta cu Giani Nedelcu și vom lua o decizie cât mai rapid”, a declarat Brașoveanu. Cel mai probabil, de pregătirea echipei se vor ocupa Ion Barbu și Gică Mina, foștii secunzi ai lui Marian Dinu, care vor avea drept obiectiv evitarea ultimului loc din clasament, care duce în barajul pentru menținerea în liga secundă.