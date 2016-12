Antrenorul Radovan Gacic, mulţumit de jocul echipei CVM Tomis

Deşi au pierdut primul set al meciului disputat sâmbătă la Piatra Neamţ, în prima etapă a Diviziei A1, voleibaliştii de la CVM Tomis au revenit la Constanţa cu toate cele trei puncte puse în joc. Voleibaliştii Tomisului s-au impus cu 3:1 (23:25, 25:16, 25:16, 25:15), confirmându-şi statutul de principali candidaţi la titlu, alături de Remat Zalău. Campioana ultimelor trei ediţii, lipsită de universalul Peter Nagy, cel mai bun jucător din sezonul trecut, a debutat însă cu stângul în acest campionat, pierzând cu 1:3 la Craiova! „Nu mă aşteptam la acea înfrângere, însă, aşa cum le-am spus şi jucătorilor mei, nu există meciuri uşoare în campionat. Dacă nu abordezi meciurile la potenţial maxim, poţi pierde în faţa oricărei echipe. Cu siguranţă, Remat a avut probleme datorită absenţei îndelungate de la echipă a mai multor jucători internaţionali şi a antrenorului Sordyl. Campionatul din România este destul de echilibrat. Sunt de acord, pe hârtie, Constanţa are echipa cea mai bună, dar dacă nu dăm maximum pe teren putem pierde cu oricine”, consideră antrenorul principal al Tomisului, Radovan Gacic.

Tehnicianul sloven s-a declarat mulţumit de jocul echipei, chiar dacă la Piatra Neamţ s-a pierdut primul set. „Este încă devreme să mă pronunţ în legătură cu campionatul românesc, dar prima impresie e bună. Mă bucură în primul rând că am câştigat. Evoluţia echipei a fost foarte bună aproape întreg meciul, cu excepţia finalului primului set, când au apărut oscilaţii în joc. Nu am reuşit să finalizăm câteva puncte uşoare, aşa cum ar fi trebuit în mod normal. Adversarii au revenit de la 20:15, un avantaj care ar fi trebuit fructificat de noi. În continuare ne-am revenit la evoluţia foarte bună din startul partidei şi nu am mai avut probleme”, a mai spus Gacic, care nu a acuzat programarea meciului într-o sală improprie unei partide oficiale. „Ne-a surprins puţin sala în care am jucat, pentru că dacă ştiam, ne pregăteam şi noi în sala mică din Constanţa (n.r. - cea din strada Flămînda). Este destul de joasă pentru meciurile fetelor, nu mai vorbesc de meciurile masculine. Dar asta e, noi trebuie să jucăm în orice sală”, a precizat antrenorul Tomisului.

În etapa viitoare, formaţia constănţeană va juca tot în deplasare, cu Dinamo Bucureşti. Partida este programată sâmbătă, de la ora 18.30, şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport.