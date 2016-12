Antrenorul Ştefan Petcu părăseşte FC Farul

Numit pe banca tehnică a formaţiei FC Farul Constanţa la 26 noiembrie, antrenorul Ştefan Petcu se desparte de gruparea de pe litoral după nici trei luni de activitate. Fosta mare glorie a echipei-fanion a fotbalului constănţean a prins un singur meci oficial ca antrenor al “alb-albaştrilor”, încheiat dezastruos, 0-3 cu FCM Bacău, pe teren propriu, în ultima etapă a turului ligii secunde, disputată anul trecut. În iarnă, Petcu şi-a luat responsabilitatea de a construi o nouă echipă, însă proiectul său se opreşte cu doar zece zile înaintea reluării campionatului, din motive financiare. Astfel, tehnicianul constănţean a anunţat că se desparte de FC Farul pe cale amiabilă, întrucât conducerea clubului nu-i poate achita salariul.

„Am vorbit cu patronul clubului, Giani Nedelcu, şi mi-a spus că firma care-mi plătea salariul nu mai poate face acest lucru. În aceste condiţii, am propus să reziliem contractul pe cale amiabilă, cu condiţia să-mi primesc salariul restant. Când îmi voi primi banii, voi semna rezilierea. Angajamentul meu era până la finalul acestui an, dar renunţ la perioada rămasă fără vreo pretenţie. M-am oferit să rămân pe bancă şi la amicalul de sâmbătă, contra celor de la Dunărea Călăraşi, dar nu vreau să încurc pe nimeni. Dacă mi se dau banii şi vine alt antrenor, plec fără probleme”, a declarat Petcu.

Patronul constănţenilor, Giani Nedelcu, a confirmat despărţirea de Petcu şi a oferit şi numele posibilului înlocuitor. „Cel mai probabil, noul antrenor va fi Eugen Trică. Vom discuta şi sper că va veni la Constanţa până la finalul săptămânii”, a dezvăluit Nedelcu.

EŞEC LA BERCENI Constănţenii au disputat ieri un meci amical în fieful celor de la ACS Berceni, formaţie clasată pe locul 5 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a. Gazdele s-au impus cu 3-1, unicul gol al Farului fiind reuşit de mijlocaşul Constantin Coteanu, cu zece minute înainte de finalul partidei. „Am început bine, dar am primit gol după un sfert de oră, la o greşeală mare făcută de Bumbac, care a pierdut mingea în apropierea careului. Am primit încă două goluri destul de rapid şi abia apoi am reuşit să echilibrăm din nou partida. Ne-am creat câteva ocazii, cea mai mare aparţinându-i lui Cristea, scăpat singur cu portarul, dar nu am fost lucizi la finalizare”, a spus Ştefan Petcu. Acesta a folosit următoarea formulă de echipă: Puia (46 V. Neagu) - Drăgan (46 Tudor), Ghinea, Bumbac (46 Ciobanu), Mansur (70 Coteanu) - Scărlătescu, V. Apostol (46 Niţescu), I.D. Florea (70 D. Stan), Lădaru (70 Tothăzan) - Ivanovici, Cr. Cristea (70 Butoi).