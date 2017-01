Antrenorul Stelei a declarat că speră ca echipa sa să intre în play-off de pe primul loc

Tehnicianul stelist Laurenţiu Reghecampf a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că meciul cu ACS Poli Timişoara, ultimul din acest an, va fi extrem de dificil, subliniind că speră ca echipa sa să intre în play-off de pe primul loc.

"Nu mă gândesc la meciurile importante, mă gândesc la meciul de mâine seară. Va fi ultima finală din acest an. Va fi un meci dificil, va fi un meci cu o presiune foarte mare pentru noi, pentru că venim după trei victorii consecutive. Contează foarte mult să terminăm acest sezon cu o victorie. Va fi bine pentru jucători să meargă în vacanţă după patru victorii. Noi sperăm că până în play-off să fim pe primul loc, dacă ne vor ajuta şi celelalte echipe. Trebuie să reuşim să ne câştigăm meciurile. Sper să intrăm în play-off de pe primul loc. Când am venit la echipă m-am gândit că vom avea cinci meciuri şi va trebui să le câştigăm pe toate. Am avut şi şansa ca celelalte echipe să nu câştige toate meciurile. Diferenţa este mai mică şi este bine pentru noi", a spus Reghecampf.

Reghecampf a afirmat că staful său lucrează la un nivel foarte înalt şi îşi doreşte o nouă calificare în Liga Campionilor: "Noi avem un staf foarte bun. Eu ţin foarte mult ca tot colectivul pe care-l avem să participe în fiecare zi la pregătirea echipei. Când vrei să faci performanţă sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ţii seamă. Îmi place foarte mult să controlez tot ceea ce se întâmplă în viaţa echipei noastre, sunt lucruri de disciplină la care ţin foarte mult, sunt multe lucruri pe care le-am schimbat. Aici sunt două probleme: ori facem noi miracole, ori ar trebui să se întrebe dacă nu cumva fac ei ceva greşit la echipele lor. Noi lucrăm la un nivel foarte înalt şi vom reuşi să ajungem pe primele locuri, iar ce ne dorim noi e să ne calificăm din nou în Liga Campionilor".

Tehnicianul stelist a menţionat că mai sunt posturi care trebuie acoperite în echipa sa, vor fi aduşi jucători, dar nu crede că este corect ca în prezent să se discute de acest lucru.