Antreprenorii români, tineri și... cam săraci

Aproape trei sferturi dintre antreprenorii debutanți din România câștigă mai puțin de 1.000 euro pe lună, 38% având venituri sub 500 euro, se arată într-un studiu privind startup-urile românești, realizat de EY România și Impact Hub. Potrivit studiului, managerul unui startup are între 25 și 35 de ani, muncește 10 ore pe zi, este la prima inițiativă antreprenorială, câștigă sub 1.000 de euro pe lună și merge cel puțin o dată pe săptămână la un eveniment de networking - „Antreprenorii din industria IT sunt într-o mai mică măsură la prima inițiativă antreprenorială (48%), cei mai mulți (52%) fiind cel puțin la a doua inițiativă. Educația este sectorul în care numărul de startup-uri create de antreprenori debutanți este egal cu cel al startup-urilor antreprenorilor maturi. Cele mai multe firme de gen activează în în industriile creative (71%)“.