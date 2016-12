Anual, 5.000 de români merg la studii în străinătate

Aproape 5.000 de tineri români merg să studieze în universităţi din străinătate în fiecare an, iar 14.000 de absolvenţi străini, din care peste jumătate din Republica Moldova, vin să înveţe în instituţiile din România, a declarat, vineri, directorul Direcţiei strategii de finanţare instituţională din Ministerul Educaţiei, Ion Ciucă. El a spus că mulţi din cei aproape 5.000 de studenţi români pleacă la studii în străinătate cu burse date de statul român sau de ţările în care merg, cum ar fi SUA. Ion Ciucă a precizat că toate universităţile din lume au cel puţin unul sau doi studenţi români la pregătire. \"Din păcate, tinerii de azi nu vor să mai înveţe atât de mult matematica, fizica sau chimia, din acest motiv sunt probleme în aceste domenii. Acestea sunt domenii fundamentele, care în străinătate sunt foarte dezvoltate. Spre exemplu, din cei 2.000 de matematicieni români cu rezultate bune, în ţară au mai rămas cel mult 700. În SUA există cel puţin un român cu catedră de matematică\", a mai spus Ion Ciucă. Oferta în învăţământul superior de stat şi particular din România este generoasă, fiind peste 220.000 de locuri fără bani, cu taxă sau în privat, iar concurenţa este pe măsură în anumite specializări. Pentru fiecare student statul plăteşte o anumită sumă, în funcţie de profil şi specializare, la fiecare profil existând un anumit indicator. Astfel, pentru pregătirea unui student în profilul socio-uman, care are indicatorul 1, statul plăteşte pe an 2.900 de lei, în profilul tehnic, cu indicatorul 1,75, statul plăteşte 5.075 de lei. De asemenea, la Medicină, unde indicatorul este 2,25, un student costă statul 6.525 de lei, la Teatru, unde indicatorul este 5,37, statul plăteşte 15.573 de lei, la Film (7,40) - 29.007,4 lei, la Matematică (1,65) - 4.785 lei, la Fizică, Chimie, Biologie (1,90) - 5.510 lei. La masterat, alocaţiile pentru pregătire sunt duble, iar la rezidenţiat sunt de 7.560 de lei. \"Din păcate, în pofida faptului că universităţile par a avea un număr mare de locuri la stat, ele sunt insuficiente comparativ cu cerinţele UE. UE spune că România are prea puţini absolvenţi de licenţă. În România sunt cam 25% licenţiaţi din generaţia care are acum 30 de ani\", a mai spus Ciucă.