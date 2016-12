Anul 2011, o adevărată provocare pentru Turism

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, anul 2011 a fost unul plin de provocări pentru industria de turism din ţara noastră. „2011 a fost un an marcat de criza prelungită, care a dus la diminuarea simţitoare a resurselor financiare de care au dispus românii”, a declarat preşedintele ANAT, Corina Martin. Ea a adăugat că se observă modificarea comportamentului general de consum de travel al românilor iar, pentru a putea supravieţui pe piaţă, operatorii din industrie trebuie să ştie să asculte piaţa, să înţeleagă nevoile oamenilor şi să se adapteze noilor cerinţe. „Din acest motiv, încă de la debutul anului 2011, activitatea ANAT s-a desfăşurat sub sloganul „o 9 atitudine în turism!”, acesta fiind şi titlul Campaniei naţionale lansate de Asociaţie şi partenerii săi, care are drept obiectiv central respectarea dreptului la informare al consumatorilor”, a mai spus Martin. În cadrul aceleiaşi campanii, reprezentanţii agenţiilor de turism membre ANAT au demonstrat românilor că rolul lor nu este doar de a vinde pachete turistice, ci şi de a oferi consultanţă în alegerea celei mai bune vacanţe şi de a proteja consumatorul de servicii. Reprezentanţii ANAT au încercat să tragă şi un semnal de alarmă cu privire la riscurile la care se expun românii care, în goana după chilipiruri, aleg vacanţe ieftine de la agenţii de turism fantomă, pentru ca, mai apoi, să descopere că vacanţa promisă a fost doar o mare ţeapă. Un exemplu grăitor în acest sens îl reprezintă şi cazul celor peste o sută de constănţeni, care au ratat concediul de Paşte din 2011, după ce reprezentanţii agenţiei la care au apelat, Ecorustica House, le-au luat banii, fără să facă demersurile necesare plecării acestora. Ei au descoperit că au fost înşelaţi cu doar câteva zile înaintea plecării, când au încercat, fără succes, să intre în posesia biletelor de avion către destinaţiile alese.