Anul 2012, mai optimist decât „defunctul” 2011

Românii prevăd viitorul şi, în previziunile lor, 2012 li se arată mult mai bogat faţă de precedentul. Potrivit unui studiu realizat de GfK România, oamenii sunt acum mult mai optimişti în ceea ce priveşte situaţia lor financiară şi perspectivele de viitor. Dacă în februarie 2011, 68% dintre români considerau că situaţia financiară a familiei lor era mai rea decât acum un an, în februarie 2012 procentul celor care o duc mai greu din punct de vedere financiar coboară la 61%. În privinţa situaţiei economice generale a ţării, dacă anul trecut 85% dintre români nu credeau că economia merge bine, anul acesta procentul a scăzut la 76% din populaţie. Jumătate dintre cei chestionaţi nu văd o îndreptare a situaţiei economice în următoarea perioadă. Părerile românilor faţă de evoluţia situaţiei lor financiare în următorul an sunt împărţite. Astfel, 40% cred că venitul lor va rămâne acelaşi, în vreme ce 37% spun că se aşteaptă ca el să scadă. Procentele sunt relativ constante în ultimii trei ani, cu uşoare semne de îmbunătăţire în 2012. Românii continuă să fie prudenţi cu banii lor. Deşi indicatorii privind inflaţia şi încrederea în stabilitatea locului de muncă arată un optimism în creştere, cifrele legate de disponibilitatea de a economisi nu s-au îmbunătăţit faţă de anul trecut.

PREŢURI UMFLATE Acelaşi studiu relevă că opt din zece români nu consideră că este momentul potrivit pentru a economisi, iar 84% nu se aşteaptă să pună bani deoparte nici în următorul an. Aproape trei sferturi din populaţie crede că preţurile au fost mai ridicate în februarie 2012 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar 67% estimează că preţurile se vor mări pe parcursul acestui an cel puţin în acelaşi ritm ca până acum. Oamenii sunt ceva mai încrezători în stabilitatea locurilor de muncă: doar 63% dintre români cred că şomajul va creşte în decursul acestui an, faţă de 75% în februarie 2011. În acest context, intenţia de achiziţie a unor bunuri de folosinţă îndelungată rămâne scăzută, doar un român din zece arătându-se dispus să facă acest lucru în următorul an. Datele prezentate de studiul GfK sunt reprezentative pentru populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste, eşantionul fiind de 1.000 de persoane intervievate în fiecare lună.