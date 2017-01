Anul acesta, toţi studenţii vor avea locuri în cămine?

Veşti bune pentru studenţii care îşi doresc un loc într-unul din cele patru cămine ale Universităţii „Ovidius” Constanţa în anul universitar 2013 - 2014. Conducerea instituţiei de învăţământ superior a spus că, în acest an, este posibil ca toate cererile pentru un loc în cămin să fie soluţionate. În cele nouă zile în care s-au depus cereri pentru cazare, puţin peste 1.300 de studenţi s-au arătat dornici să ocupe un loc în cămin pe cele aprox. 1.300 de locuri disponibile în unităţile de cazare. Astăzi este ultima zi pentru depunerea acestor cereri şi probabilitatea ca prea mulţi studenţi să-şi mai dorească un loc în cămin este mică. Astfel, sunt şanse ca în acest an puţini studenţi doritori să rămână pe dinafară. Deşi în plin scandal la vârful Universităţii „Ovidius”, în acest an organizarea a fost mai bună faţă de alte perioade, când cererile se puteau depune în mai multe locuri, nu doar la un birou unic, aşa cum s-a procedat acum. În anii anteriori, existau şi cereri în plus pentru că studenţii precauţi depuneau solicitările în mai multe locuri ca să fie siguri că vor fi luaţi în considerare. Purtătorul de cuvânt al Universităţii, asist. dr. Daniel Citirigă, a declarat că centralizarea cererilor pentru un loc în cămin se va face începând cu 23 septembrie până în 27 septembrie. „Cererile ajung la decanatele facultăţilor care întocmesc o situaţie cu mediile studenţilor şi oraşele de unde provin. Pe baza analizei, între 28 şi 29 septembrie se face repartizarea studenţilor în cămine. Listele vor fi publicate pe site-ul universităţii (http://www.univ-ovidius.ro/) şi vor fi afişate la poarta fiecărui cămin în parte”, a declarat Citirigă. De altfel, studenţii pot afla în timp real pe site-ul instituţiei de învăţământ (http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare) centralizarea pe zile privind numărul de studenţi înscrişi pentru a primi un loc în cămin.

30% STUDENŢI DIN AFARA JUDEŢULUI Studenţii din afara municipiului preferă să stea într-un loc în cămin plătind o chirie mică, de 250 de lei lunar, în cazul în care sunt pe locurile cu taxă, şi de 150 de lei pentru locurile la fără taxă. Faţă de chiriile obişnuite, care se practică în oraş, diferenţele sunt semnificative şi se calculează în euro. De regulă, plata pentru o garsonieră sau apartament porneşte de la minim 200 de euro. Pentru acest an, dintr-un total de aproximativ 3.000 de studenţi înmatriculaţi după sesiunea de admitere din vară, aproximativ 30% sunt din afara judeţului Constanţa (cei mai mulţi din Tulcea, Ialomiţa, Brăila, Călăraşi şi Buzău) şi îşi doresc un loc în cămin. Lor li se adaugă şi studenţii din judeţ care nu-şi permit să facă naveta între Constanţa şi localitatea de domiciliu, precum şi studenţii din anii mai mari.