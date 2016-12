Anul cu cele mai mari încasări din bilete de cinema, în SUA

Filmele difuzate în 2009, în SUA, au stabilit un nou record anual al încasărilor, cu un total estimat la peste zece miliarde de dolari, titrează cotidianul britanic ”The Telegraph”. Precedentul record în box-office-ul anual a fost de 9,68 miliarde, în 2007. Totalul încasărilor din 2009 are toate şansele să crească semnificativ până la sfârşitul anului, în condiţiile în care în preajma Crăciunului vor fi lansate producţii care se anunţă a fi mari succese de casă, cum ar fi ”Avatar”, regizat de James Cameron şi ”Sherlock Holmes”, semnat de Guy Ritchie, în care joacă Robert Downey Jr. şi Jude Law. Cele mai mari încasări din 2009 le-au realizat, până acum, filmul SF ”Transformers: Revenge of The Fallen”, aproape 400 de milioane de dolari şi cel mai nou film din seria Harry Potter, cu 300 de milioane.