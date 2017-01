Anul dezastruos al mierii a început... foarte bine

Exporturile de miere în țările intra și extracomunitare au totalizat, în primele trei luni din acest an, 2.442 tone, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă din 2015, când s-au cifrat la 2.235 tone, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). România a încasat din exportul de miere 9,18 milioane euro în primul trimestru, cu 14% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, când livrările au adus un plus de 8,06 milioane euro. Pe de altă parte, valoarea importurilor de miere în perioada menționată a depășit 1,93 milioane euro, pentru o cantitate de 775,5 tone, în timp ce în perioada similară a anului trecut a totalizat 1,5 milioane euro, pentru 734 tone. La mijlocul lui iunie, apicultorii români au solicitat sprijinul Ministerului Agriculturii pentru a face față situației disperate din acest an, în care ploile excesive și vremea nefavorabilă au redus semnificativ producția de miere și au afectat familiile de albine. Ei au spus atunci că 2016 va fi un an dezastruos, unul dintre cei mai slabi din ultimii 30.