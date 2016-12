Anul Iepurelui, propice căsătoriilor, dar şi infidelităţilor

Anul Iepurelui, care începe astăzi, potrivit calendarului chinezesc, va fi propice căsătoriilor dar şi relaţiilor extraconjugale, au prezis astrologii din Hong Kong, la începutul acestui an, o perioadă marcată şi de catastrofe, printre care o epidemie devastatoare în Coreea de Nord. ”În Anul Iepurelui se vor lega multe relaţii amoroase în afara drumurilor deja ştiute: relaţii între persoane de vârste foarte diferite, relaţii extraconjugale etc.”, a declarat astrologul Anthony Cheng. Însă lunile care urmează sunt, de asemenea, propice căsătoriei. ”Mă aştept ca un număr mare de cupluri să facă acest pas. Celibatarii îşi vor găsi un partener, cei care au unul urmează să se căsătorească, iar cei care sunt căsătoriţi vor avea copii”, prevede astrologul. Ca şi colegii săi de breaslă, Anthony Cheng îşi bazează previziunile pe ”stâlpii destinului”, o metodă de calcul şi de interpretare a elementelor prezente la naşterea unei persoane. Metoda, bazată la rândul ei pe calendarul chinezesc, este unul dintre cele mai răspândite mijloace de a prevedea viitorul printre chinezii din toată lumea.

Calendarul chinezesc este împărţit în cicluri de 60 de ani, ceea ce înseamnă că într-un an dat se vor regăsi evenimente similare celor care au avut loc în urmă cu 60 de ani. În acest calendar, Iepurele ocupă cea de-a patra poziţie dintr-un ciclu de 12 animale. Anul Iepurelui începe pe 3 februarie 2011 şi se termină pe 22 ianuarie 2012. În ceea ce priveşte politica, astrologii prevăd că preşedintele chinez, Hu Jintao, va avea noroc până în 2016, în timp ce preşedintele SUA, Barack Obama, care doreşte să realizeze multe lucruri, dar sunt şanse mici să reuşească, va avea un an mediocru, spune astrologul Peter So. El mai prevede o epidemie gravă în Coreea de Nord, care va necesita ajutoare internaţionale. Totodată, ţări precum SUA, Canada şi Taiwan vor suferi de pe urma unor capricii climatice şi catastrofe naturale, potrivit astrologului Alion Yeo. La rândul său, Cheng prevede catastrofe feroviare, incendii, prăbuşiri de clădiri şi de poduri în India, Pakistan, Coreea şi în Africa şi un cutremur în Mongolia. Pieţele financiare vor fi instabile, în special în lunile aprilie, iunie şi octombrie, iar investitorii ar trebui să dea dovadă de prudenţă, mai spun astrologii.