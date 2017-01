Anul preolimpic aşteaptă noi performanţe majore

An de an, “Gala Sportului Constănţean” se transformă într-un veritabil podium cu care s-ar mîndri nu numai o naţie întreagă, cît orice competiţie planetară. Şi, ghidaţi de sintagma atît de folosită în sportul de performanţă, care spune că “este greu să ajungi în vîrf, dar mai greu să te menţii acolo”, observăm că, în cazul Constanţei, pentru cei mai buni performeri... constanţa a devenit trăsătura esenţială a carierei.

“Important este că fac parte dintre cei mai buni sportivi şi nu rămîne decît să fiu mîndru şi că reprezint Constanţa la cel mai înalt nivel mondial”, spune înotătorul Răzvan Florea, ale cărei rezultate continuă să se îmbunătăţească an de an... ‘Pentru mine, 2006 a fost cel mai bun an după Olimpiadă, cu două medalii de bronz cucerite la două competiţii majore, ultima dintre ele fiind o premieră. Am urcat pe podium la un concurs în bazin scurt, sub nicio formă o specialitate a mea”. Şi urmează pentru singurul medaliat român în probele olimpice masculine un an deosebit de important. “Campionatele Mondiale vin foarte devreme, în luna martie, şi trebuie să ne pregătim continuu (n.r.: alături de antrenoarea Georgeta Handrea), fără pauză, pentru a fi în cea mai bună formă în perioada competiţiei. Am doi adversari foarte buni în proba mea favorită, 200 de metri spate, dar este o competiţie sportivă şi fiecare are şansa sa. Sîntem 10-12 înotători de valori apropiate, care ne vom lupta pentru un loc în finala mondială şi apoi pentru medalii”, a declarat Răzvan, care a adresat constănţenilor un gînd de sărbători: “Crăciun Fericit şi un an nou plin de bucurii. Să uităm cele întîmplate anul acesta, pentru că cel viitor bate la uşă şi trebuie să gîndim pozitiv”.

Boxerul Ionuţ Gheorghe are un singur gînd... medalie la Beijing

Ionuţ Gheorghe, cel mai bun pugilist român nu a avut, din păcate, cel mai bun an al carierei. Agresiuni sau accidente care nu l-au lăsat să îşi vadă în linişte de cariera-i promiţătoare. Cu toate astea, o rază de speranţă... medalie europeană de bronz, Ionuţ Gheorghe rămînînd şi în acest an singurul boxer român ajuns pe un podium internaţional. “Obiectivul la Europene a fost o medalie de aur, dar înaintea competiţiei am avut un necaz, care m-a împiedicat să ajung mai sus. Sînt totuşi mulţumit pentru performanţa mea. Totuşi, m-am obişnuit să fiu primul boxer al României, şi aşa vreau să rămîn pînă la finalul carierei”. Pentru campionul român, timpul nu aşteaptă, iar Olimpiada se profilează deja la orizont: “Aştept cu nerăbdare să intru în cantonament, să-mi reiau munca şi sper să intru în finala olimpică de la Beijing, trebuie neapărat să cîştig o medalie cît mai strălucitoare”.

Eliza Samara, cea mai bună junioară a judeţului, vrea titlul european de tenis de masă la simplu

Pentru secţia de tenis de masă a clubului LPS Farul Constanţa, a devenit un lucru obişnuit să contribuie an de an cu aproape jumătate din medalii la tezaurul sportului constănţean. Mare parte dintre ele sînt cucerite la fiecare competiţie de talentata Eliza Samara. Campioană europeană cu echipa şi triplă vicecampioană continentală, medaliată cu bronz mondial, argint în prestigiosul Circuit Mondial ITTF, Eliza, desemnată cea mai bună junioară a Constanţei, îşi aşteaptă razele succesului şi în anul ce vine, ultimul al său de juniorat. “Sper să fiu sănătoasă, să pot juca, apoi îmi doresc nespus să devin campioană europeană la simplu, să obţin o medalie la Campionatele Mondiale în aceeaşi probă, iată care ar fi intenţiile mele”. Deloc puţin, în niciun caz de nerealizat, ţinînd cont de potenţialul uriaş de care dispune superba jucătoare de tenis de masă antrenată de Viorel Filimon şi Liliana Sebe. “Să zicem că a fost un an bun, pe undeva tot ce ne-am dorit am reuşit, mai mult deocamdată nu se putea. Cu bunăvoinţa Celui de Sus, sper ca la anul să ne depăşim performanţele de acum”, a concluzionat Viorel Filimon, un pic dezamăgit, ca în fiecare an... pentru că se putea mai mult, mai bine. Aşa să fie în 2007!