Anul şcolar ar putea fi blocat

Educatorii, învăţătorii şi profesorii din sistemul de învăţământ preuniversitar din întreaga ţară au participat, ieri, la greva generală de o zi, declanşată de sindicaliştii din educaţie. Principalele nemulţumiri ale acestora sunt legate de proiectul Legii educaţiei, aflat în prezent în dezbatere în Parlament. Mai exact, cadrele didactice nu sunt de acord cu formatul consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ, cu titularizarea pe post, cu includerea clasei a IX-a în ciclul gimnazial şi cu finanţarea de bază din partea statului şi pentru învăţământul privat acreditat. La nivelul judeţului Constanţa, dascălii au intrat în grevă generală de o zi. Deşi, iniţial, şi-au anunţat prezenţa aproximativ 75% dintre cadrele didactice afiliate Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, ieri au participat sub 60%. „Din cauza presiunilor făcute de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa asupra profesorilor, mulţi dintre colegii noştri au renunţat să mai participe la acţiunea de protest. Din aproximativ 7.800 de membri (cadre didactice, personal auxiliar şi personal nedidactic) au raportat doar 5.942, iar ieri au intrat în grevă doar 59,3% dintre membrii noştri”, a declarat liderul SLSIP, prof. Ioana Purcărea. Conducerea ISJ Constanţa neagă, însă, acuzaţiile, susţinând că nu s-a încercat intimidarea niciunui cadru didactic. „Noi doar am solicitat o situaţie a profesorilor din comisiile de bacalaureat care participă la grevă pentru a şti dacă trebuie să înlocuim pe cineva sau dacă vom fi nevoiţi să amânăm proba. Este tot ce am întreprins”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. Elena Buhaiev.

• PESIMISM • Potrivit statisticii ISJ, 30 de unităţi de învăţământ au intrat în grevă totală (printre acestea numărându-se şi Grup Şcolar Industrial de Telecomunicaţii Constanţa), 71, în grevă parţială şi în 179 de unităţi de învăţământ, niciun cadru didactic nu s-a alăturat acţiunii de protest (din această categorie fac parte şi Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi Grup Şcolar Industrial „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia). „Sunt pentru grevă dar, din experienţa anilor trecuţi, pot spune că grevele nu rezolvă nimic. Din acest motiv am ales să-mi ţin orele”, a declarat Mihaela Roşioru, profesor de limba germană la Şcoala Generală „Dan Barbilian” din Constanţa. Sindicaliştii din învăţământ au avertizat autorităţile că dacă nu găsesc o rezolvare la problemele din educaţie, profesorii ar putea intra în grevă generală pe termen nelimitat, la sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie, situaţie ce va conduce la neîncheierea situaţiei şcolare, deci la blocarea anului şcolar. „Greva este singura formă prin care putem atrage atenţia asupra problemelor cu care ne confruntăm. Suntem chemaţi să punem în aplicare o reformă la întocmirea căreia nu am fost consultaţi, deşi suntem direct afectaţi de aceasta”, a declarat liderul sindical din cadrul Colegiului Comercial Carol Constanţa, prof. Alexandra Sălcianu.