Anul şcolar goleşte buzunarele părinţilor

Începerea anului şcolar va sărăci bugetele familiilor cu copii, care se vor resimţi acut după ce procesul de achiziţionare a rechizitelor se va finaliza. Caietele, pixurile, creioanele, ghiozdanele etc. au început să apară pe rafturile unităţilor comerciale încă de luna trecută, oferta fiind variată, atât ca model, cât şi ca preţ. Astfel, preţul unui caiet variază între 0,75 lei şi 5,2 lei, în funcţie de model şi de brand-ul pe care îl poartă (cele mai scumpe sunt cele realizate în cadrul unor mărci celebre, precum „Barbie”, „Cars”, „Hello Kitty” sau „Spiderman”). În cazul în care vă orientaţi spre un penar dotat cu cele necesare, preţurile variază între 28,5 lei şi 61 lei (acesta din urmă fiind preţul unui penar „Angry Birds” - cunoscut joc de pe o reţea de socializare - echipat cu zece creioane, o riglă şi o radieră). Pentru majoritatea părinţilor, adevăratul tur de forţă al cumpărăturilor pentru şcoală îl reprezintă alegerea ghiozdanului. La acest capitol, elevii care nu se lasă impresionaţi de moda din şcoli pot alege un ghiozdan cu diverse imprimeuri, al cărui preţ este cuprins între 49,9 lei şi 99,9 lei. Pentru elevii şcolilor generale, pasionaţi de desene animate, există o varietate de ghiozdane. Astfel, băieţii pot alege între ghiozdane „Cars” (64 lei, până la 155 de lei), „Spiderman” (76,9 lei, până la 177 lei) sau „Angry Birds” (100 - 111 lei). Pentru fete, oferta cuprinde, printre altele, ghiozdane „Hello Kitty” (86,9 lei şi 210 lei), „Disney Princess” (46,9 lei şi 112 lei), „Barbie” (83,9 lei) şi „Pisicile aristocrate - Marie” (49,9 lei şi 110 lei). Cheltuielile nu se opresc, însă, aici, pentru că orice început de an şcolar presupune cumpărarea unei noi uniforme (în cazul elevilor din ciclul primar). Pentru băieţi, uniformele pot ajunge până la 125 de lei (95 de lei pentru un set ce conţine sacou, pantalon şi vestă la care se adaugă şi cămaşa, care costă 30 de lei), în timp ce uniforma pentru fete costă 45 de lei. Cu alte cuvinte, noul an şcolar va aduce, din nou, profituri uriaşe magazinelor din întreaga ţară.