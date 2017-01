Anul vrajbei

Mă tot uit la televizor şi observ că din ce în ce mai multe posturi au început să facă bilanţuri sau retrospective de final de an. Aş putea contabiliza şi eu o sumedenie de întâmplări politice din 2010, dar senzaţia cea mai pregnantă pe care o am în legătură cu anul calendaristic ce se apropie de sfârşit este aceea că a fost un an al vrajbei şi dihoniei între politicieni, sub tutela prezidenţială.

Într-adevăr, dincolo de criza economică gravă, care a adâncit tensiunile sociale, Traian Băsescu nu şi-a dezminţit nici de data asta renumele de personalitate conflictuală agresivă! Aşa s-a întâmplat şi pe vremea când era ministrul Transporturilor şi se certa toată ziua cu sindicatele. La fel s-au petrecut lucrurile şi atunci când a fost primarul general al Capitalei, de adusese Bucureştiul şi pe bucureşteni în pragul unei adevărate revolte civile... Cred că omul ăsta are o problemă psihologică de personalitate! Ar fi prea elegant să-l caracterizez drept un \"personaj incomod\". Enunţul ăsta se potriveşte unui intelectual, nu unui marinar care a transformat scena politică românească într-o mahala...

Anul 2010 a înregistrat cele mai multe greve şi proteste sociale, cele mai multe legi contestate la Curtea Constituţională, cele mai numeroase certuri în Parlament şi cele mai agresive bătălii politice. În mandatul său trecut, Traian Băsescu a fost ocupat să se certe cu fostul premier liberal Călin Popescu Tăriceanu. De aceea a şi avut grijă, după alegerile generale din 2008, să desemneze un prim ministru marionetă, tocmai pentru a se putea concentra asupra opoziţiei! Nenorocirea noastră şi ghinionul lui, actualul preşedinte nu s-a rezumat doar la atacuri împotriva adversarilor politici, ci şi-a pus toată ţara în cap.

Ăsta este singurul meu bilanţ şi mă apucă durerea de cap când mă gândesc că este abia primul an din cel de al doilea mandat băsescian... Atât comentez!