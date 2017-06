Anunț CFR Călători pentru minivacanța de 1 Mai

CFR Călători informează că, în minivacanța prilejuită de 1 Mai, capacitatea de transport la nivelul întregii rețele feroviare va fi adaptată în funcție de solicitările pasagerilor. În perioada 28 aprilie - 1 mai vor fi puse în circulație trenuri suplimentare, iar față de graficul de circulație obișnuit, capacitatea de transport va crește cu peste 8.000 de locuri. Capitala și orașele din țară: Baia Mare, Beclean pe Someș, Brașov, Arad, Petroșani, Târgu Jiu, Craiova, Iași, Vaslui, Suceava Nord, Timișoara Nord, Drobeta Turnu Severin etc. vor fi conectate cu litoralul prin trenuri directe, până la / de la Mangalia. Și în acest an, tinerii, și nu numai, vor putea ajunge pe litoral dis-de dimineață, cu Trenul Tineretului (IR 1987 / IR 1986). IR 1987 va pleca din București Nord la ora 02.55 și va sosi în Constanța la ora 06.05, iar în Mangalia la ora 07.53, cu opriri în stațiunile de pe parcurs. De asemenea, pe ruta București - Constanța vor circula și Trenurile Litoral. Durata de circulație a acestora este de 2 ore, fără opriri intermediare, iar a celorlalte trenuri din grafic este de aproximativ 2 ore și 30 de minute. Prețul unui bilet pentru un adult la tren IR, clasa a 2-a, cu loc rezervat, pe ruta București - Constanța costă 59,60 lei, iar un bilet dus-întors are o reducere de 10% și este de 108,10 lei. Studenții beneficiază de gratuitate, iar elevii - de reduceri de 50%. Un bilet la clasa a 2-a pentru un elev este de 29,80 lei. Pentru a evita situațiile neplăcute generate de afluența mare de călători determinată de călătoriile gratuite ale studenților, recomandăm tuturor pasagerilor să cumpere din timp biletele de tren. Acestea pot fi achiziţionate cu anticipație: online de pe www.cfrcalatori.ro; de la automatele XsellKiosk din gări; direct de la casele de bilete din gări și agenții de voiaj CFR; de la distribuitori autorizați (agenții de turism). Rugăm studenții să acceseze agenția de voiaj CFR din Campusul Universitar Regie București și casele de biletededicate lor și marcate vizibil în spațiile din holurile marilor gări.

Programul agenţiilor de voiaj CFR:

luni, de 1 Mai, toate agenţiile de voiaj CFR Călători vor fi închise, cu excepția agențiilor Carrefour Colentina şi Titan din Bucureşti și Iulius Mall din Iași. Înainte de călătorie, recomandăm pasagerilor să se asigure că au achiziționat bilet, pentru evitarea taxării suplimentare în tren și/sau suportării costurilor amenzii conform reglementărilor în vigoare. Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii sunt rugați să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcălători.ro, să ne contacteze la numerele de telefon 021/9521 sau să se adreseze personalului nostru din stații.