Anunţ de presă

16:20:30 / 29 Septembrie 2015

" Curatam Constanta Noastra " pe banii nostri !

In primul rand sa-si faca treaba Polaris M Holding si dupa sa discutam de curatenia orasului in spirit civic. Chiar ne credeti pe toti naivi si usor de manipulat, v-ati imaginat ca am uitat ca ati triplet taxa de salubrizare si orasul e la fel de imputit. Sau poate doreste domnul Fagadau impreuna cu prietenii sai Radu Mazare, Sorin Strutinsky, Nicusor Constantinescu si nu in ultimul rand Eduard Martin sa faca curat in spirit civic....Ca oricum au avut beneficii toti de pe urma contractului.