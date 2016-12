Anunţul lui Băsescu privind candidatura face parte dintr-o strategie “prăfuită”

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, vineri, că declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu despre eventuala candidatură pentru încă un mandat fac parte dintr-o strategie pe care şeful statului a mai aplicat-o. De fapt, în opinia lui Corlăţean, este vorba despre o strategie “ieftină şi prăfuită”, pe care acesta a mai aplicat-o şi la prima candidatură pentru Primăria capitalei, şi la candidatura la prezidenţiale din partea Alianţei DA: “Am fost profund cutremurat şi atins”. De cealaltă parte, întrebat de jurnalişti ce părere are despre declaraţiile lui Băsescu potrivit cărora nu ştie dacă va mai candida pentru un nou mandat, vicepreşedintele PD-L Ioan Oltean a spus că acesta nu este “o noutate”: “Preşedintele a mai spus şi altă dată că ia în calcul şi posibilitatea de a nu mai candida, fiind scîrbit de ceea ce se întîmplă în plan politic în România. PD-L speră că decizia preşedintelui Traian Băsescu va fi aceea de a candida pe listele PD-L. Decizia este în exclusivitate a domniei sale şi nimeni nu o poate lua în locul lui Traian Băsescu. Noi sperăm că, totuşi, Traian Băsescu va fi candidatul nostru la alegerile din noiembrie”. Liderul PD-L a declarat că partidul se pregăteşte deja de prezidenţiale, chiar şi în condiţiile în care nu ştie exact dacă Băsescu va candida. La rîndul său, prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu ia în serios declaraţia şefului statului privind posibilitatea de a nu candida pentru un nou mandat. Întrebat dacă el crede că şeful statului va candida pentru un nou mandat, liderul PNL a răspuns: “Asta e problema lui. Numai că va trebui să spună ce a făcut în ultimii cinci ani, iar ca răspuns la această întrebare, părerea mea este că nu are decît şansa unei tăceri prelungi”. Orban spune că Băsescu va decide să nu mai candideze doar atunci cînd va fi convins că nu va mai fi reales: “Asta va sta la baza deciziei de a candida sau de a nu mai candida. Dacă are 20% şanse, probabil că va candida. Asta e o dilemă indusă pentru a crea o falsă dezbatere în societate. Realitatea de zi cu zi e foarte clară: prăbuşire economică, închideri de firme, şomaj peste 10%, iar în administraţie este un haos cum nu a existat niciodată”. Deputatul liberal Victor Paul Dobre este de părere că şeful statului nu va renunţa la candidatură pentru că, dacă ar face-o, PD-L nu va fi “pe teren” la alegerile prezidenţiale: “Sau este în Divizia C”. Dobre a comentat şi declaraţia democrat-liberalei Sulfina Barbu, potrivit căreia premierul Emil Boc este una dintre variantele PD-L pentru Cotroceni, şi a apreciat că acest scenariu ar fi “un coşmar” pentru PD-L: “Nu cred că d-na Sulfina Barbu se gîndeşte la candidatura d-lui Emil Boc. Cred că este coşmarul cel mai mare al PD-L-ului”. Deputatul PD-L Sulfina Barbu a declarat, într-o emisiune televizată, că, în cazul în care Traian Băsescu se va retrage, democrat-liberalii au un candidat de rezervă care va fi anunţat “la momentul oportun”. Cum moderatorul a insistat întrebînd dacă rezerva este Emil Boc, Sulfina Barbu a recunoscut că “este una dintre variante, dar nu este singura”.