Apa are TVA ca parfumul sau armele de vânătoare

Conducerea SC RAJA SA a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că prețul apei va rămâne neschimbat până la sfârșitul anului, în ciuda scumpirilor care s-au tot făcut la utilități. Directorul general al companiei, Felix Stroe, a declarat că, în prezent, Constanţa se situează pe locul 21 în ţară la prețul apei potabile, cu un tarif de 4,67 lei/metru cub. „Este un preţ decent, în condiţiile în care o mare parte dintre consumatorii noştri trăiesc în mediul rural”, a spus Stroe. El a precizat că RAJA este singura companie din România care nu încasează apa meteorică nici de la populație și nici de la agenții economici. ”Acest lucru înseamnă că toate celelalte companii de apă beneficiază de un aport de venituri suplimentare, prin această factură de apă de ploaie, de 9,2%. Deci, veniturile lor, dintr-o dată, sunt mai mari decât ale noastre, dar și tarifele lor sunt mai mari cu 9,2% decât ale noastre”, a spus Stroe. El a precizat că RAJA are cel mai mare proiect de investiții din țară, dar și cea mai mare cofinanțare. RAJA a cofinanțat proiectele în derulare cu peste 38 milioane de euro, la care se adaugă TVA-ul aferent, de circa 40 milioane euro. ”Nu mi se pare corect să plătim statului 40 milioane de euro TVA, în condițiile în care sutele de kilometri de conducte de apă și canal sunt ale statului. Noi am cofinanțat proprietatea statului”, a arătat directorul RAJA. În plus, spune Stroe, compania cumpără apă de la statul român și plătește pentru fiecare metru cub de apă livrat abonaților. ”Societatea extrage apa furnizată din subteran, prin sute de foraje de mare adâncime, ceea ce atrage mari cheltuieli cu energia electrică aferentă pompării, RAJA neavând posibilitatea folosirii unor resurse de suprafață cum au toate celelalte companii din țară. Apa din subteran este mult mai scumpă decât apa de suprafață. Numai anul trecut, RAJA a plătit companiei Apele Române suma de 51,5 milioane de lei pentru apa cumpărată. Consider că prețul pe care îl avem este unul real. Tariful trebuie să fie unitar şi asta îi avantajează pe cei de la ţară”, a spus Stroe. Potrivit directorului RAJA, instituția are 18 staţii de epurare în funcţiune şi alte opt în construcţie, în condițiile în care acestea nu produc niciun leu venit, ba mai mult, sunt consumatoare de energie electrică. De altfel, este singura companie care are atât de multe stații de epurare, restul având cel mult trei. La prețul apei de canalizare, orașul nostru se află pe locul 5 în țară, cu 4,15 lei/metru cub. Pe viitor, RAJA vrea să nu mai plătească apa subterană pe care o ia de la Apele Române, ci să se folosească de apa din Canalul Dunăre - Marea Neagră, prin realizarea unor stații de captare și tratare a apei.

TVA REDUS LA APĂ În cadrul conferinței de presă, directorul general al companiei a spus că cea mai simplă soluție de a se reduce prețul apei ar fi scăderea TVA-ului, afirmând că s-a certat cu toți miniștri. ”Eu, ca preşedinte al Asociaţiei Române de Apă, mă zbat de patru ani. Am rugat toţi parlamentarii, de toate culorile politice, să facem front comun şi să scoatem TVA-ul de la apă. Nu este normal ca apa să aibă TVA de 24%, ca parfumul, autoturismul sau ca arma de vânătoare”, a subliniat oficialul. Deși au fost făcute tot felul de demersuri, nu s-a obținut niciun rezultat. ”În Europa, un cetățean care consumă cinci metri cubi de apă într-o lună este scutit de TVA. Am făcut și noi demersuri scrise, am solicitat întâlniri cu miniștrii, să obținem un lucru similar. M-am zbătut și pentru agenții economici să obțin o reducere a TVA, să-l scadă la 9%”, a declarat Stroe. Tot el a spus că agentul economic trebuie ajutat, nu doar amendat. ”Aplică-i legea la maxim, închide-l dacă face evaziune fiscală. Prin criză trebuie să trecem toții, nu numai statul. Ni s-a explicat de către trei premieri consecutivi: Emil Boc, Mihai-Răzvan Ungureanu și Victor Ponta, dar și de către toți miniștrii de Finanțe că nu-și pot permite să renunțe la TVA-ul la apă”, a declarat Stroe. În opinia sa, prin astfel de măsuri se vrea falimentarea companiilor de apă. ”Vor ca toate companiile românești să intre în faliment și să se spună că sunt nepricepute, incompetente și că managementul de stat este cel mai prost. După ce le obligă să se împrumute pentru a se moderniza, ele sunt predate altor companii străine care să stabilească prețul după bunul plac. Și săracii vin și se ”sacrifică”, precum OMV, Enel etc.”, susține Stroe.