Apă caldă şi căldură mai scumpe

După trei ani în care a reuşit să menţină cel mai mic preţ la nivel naţional pentru gigacalorie, Consiliul Local Municipal Constanţa este acum obligat de Guvernul Boc să majoreze acest preţ. La începutul acestui an, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a decis majorarea preţului la gigacalorie cu 10%, în timp ce statul nu a majorat subvenţia pe care o acordă. În aceste condiţii, toate greutăţile susţinerii acestei majorări se află, în prezent, pe umerii autorităţilor locale. Consilierii locali municipali constănţeni s-au întâlnit, vineri, pentru a aproba noul preţ pentru gigacalorie, ce urmează să intre în vigoare începând cu 18 ianuarie. „Pentru a putea menţine preţul de 119 lei, Primăria ar trebui să pună în plus 120 de miliarde de lei, pentru că, de la Bucureşti, subvenţia pentru creşterea preţului este 0 lei. Noi deja suntem în minus cu 100 de miliarde de lei. Nu putem acorda această subvenţie, iar creşterea făcută de Bucureşti trebuie suportată de populaţie. Asta înseamnă aplicarea unui preţ de 137 de lei pentru o gigacalorie. Chiar şi în noile condiţii, Constanţa rămâne printre cele mai ieftine oraşe din ţară în ce priveşte preţul gigacaloriei livrate către populaţie”, a declarat primarul Radu Mazăre. „Nu cred că este normal să subvenţionăm la fel săracul, mediul, bogatul şi superbogatul. Mi se pare normal să acordăm o subvenţie celor care au într-adevăr nevoie şi care nu s-ar descurca în condiţiile în care ar plăti integral căldura. Vrem să gândim, pentru anul viitor, un sistem cu nişte tranşe de venituri pe membru de familie în aşa fel încât celui care câştigă 2.500 sau 3.000 de lei pe membru de familie să nu îi mai fie subvenţionată căldura”, a mai spus Mazăre. \"Nu cred că este normal, spre exemplu, dacă Mazăre stă la bloc, să fie subvenţionat la energia termică, pentru că Mazăre are suficienţi bani să-şi plătească energia termică la valoarea ei de producţie şi de transport, nu subvenţionată. Şi ca mine mai sunt, Slavă Domnului, destul de mulţi!”, a adăugat primarul.