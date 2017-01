Apă cu cisterna la Tătaru

Un bărbat din satul Tătaru, comuna Comana, a recurs ieri la o formă de protest extremă, pentru că, spune el, nu beneficiază de apă potabilă curentă, după ce staţia de pompare, care asigura alimentarea satului, s-a defectat. Ştefan Slăvescu mai reclamă şi faptul că apa care este trimisă în sat de către autorităţile locale este imposibil de băut, întrucît conţine impurităţi şi îi este teamă că se va îmbolnăvi. “Am decis să intru în greva foamei şi sînt hotărît să nu mă mişc din faţa Primăriei pînă cînd nu se va rezolva problema. Împreună cu încă un consătean, ne-am adus aici şezlonguri şi aşteptăm un răspuns oficial din partea doamnei primar”, a spus Ştefan Slăvescu. În replică, primarul comunei Comana, Antoaneta Mîndrescu, a declarat că protestatarii sînt manipulaţi de către fostul primar al comunei, democratul Ion Niţu, care şi-a făcut un scop din a încerca să o împiedice să-şi desfăşoare activitatea. “Cunosc problema pe care o au locuitorii satului Tătaru şi am făcut tot posibilul ca aceştia să resimtă cît mai puţin posibil disconfortul cauzat de lipsa apei curente. Imediat ce s-a defectat pompa, am dispus trimiterea unei cisterne cu apă potabilă în sat, la care au acces toţi oamenii de acolo. Nu se poate pune problema că apa nu este potabilă întrucît cisterna a fost dezinfectată şi este umplută cu apa pe care o consumă toţi locuitorii satului Comana”, a spus primarul. Ea a adăugat că la această problemă s-a ajuns tot din cauza fostului primar: “Ştiam că sînt probleme la staţia de pompare a apei din satul Tătaru, aşa că am dispus ca, pînă în momentul în care vom finaliza procedurile de denisipare a puţului şi vom pune în funcţiune noua pompă, să furnizăm apa potabilă în baza unui program prestabilit. Cu toate acestea, consilierul local Ion Niţu şi ceilalţi consilieri PD, care deţin majoritatea, au decis, în ultima şedinţă de Consiliu Local, ca apa să fie furnizată în regim permanent. Eu nu am mai putut spune nimic, întrucît mă aflam în faţa unei hotărîri aprobate în Consiliu Local, iar pompa a cedat în trei zile”. Antoaneta Mîndrescu a mai spus că a iniţiat deja procedurile pentru înlocuirea pompei stricate şi a purtat o serie de discuţii cu conducerea Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa pentru angajarea unei firme care să se ocupe de denisiparea puţului. “Sînt nişte proceduri de durată, dar, cel mai probabil, săptămîna viitoare vom putea relua furnizarea apei potabile în satul Tătaru”, a dat asigurări primarul. Ea a mai spus că, în urmă cu două zile, a primit de la protestatari o petiţie în care era avertizată că, dacă nu va rezolva problema apei curente în patru zile, ei vor intra în greva foamei: “Se pare, însă, că nu au mai aşteptat să treacă cele patru zile şi au venit deja în faţa Primăriei”.