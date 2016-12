Apa, de la „aproape nu-i” la „deci există”

Locuitorii satului Poiana nu au beneficiat de atenţia administraţiei locale în ultimii ani, chiar dacă la Primărie erau depuse lunar solicitări în ceea ce priveşte pietruirea străzilor sau reabilitarea conductei de apă. Oamenii spun că fostul primar, Dumitru Bocai, nu a fost în cei patru ani de mandat decât de două ori în Poiana, adică, în campania electorală din 2008 şi în cea din 2012. Schimbarea primarului a adus şi o altă deschidere a administraţiei locale către problemele din Poiana. La mijlocul anului trecut, Primăria Ovidiu a demarat lucrările de pietruire a străzilor din Poiana, lucrări care au continuat şi în acest an. „În afară de strada principală, restul satului era plin de noroaie. Din bugetul local am alocat fondurile necesare pentru proiectul de pietruire”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. O altă problemă ridicată de locuitorii din Poiana s-a referit la presiunea redusă a apei. Imediat, administraţia locală a început verificările pentru a vedea care este cauza problemei. „Conducta magistrală aflată pe strada Albatros, singura stradă cu asfalt, care are o lungime de 1,1 kilometri, era complet distrusă. Din această cauză apa nu putea fi furnizată la presiune mare pentru că imediat apăreau avariile. În aceste condiţii, locuitorii din Poiana se mulţumeau cu presiunea scăzută, decât să nu aibă deloc apă. Am discutat cu reprezentanţii RAJA şi am luat decizia înlocuirii conductei. În prezent, se desfăşoară lucrările de înlocuire. Vreau să le mulţumesc celor de la RAJA că au răspuns cu promptitudine solicitării noastre”, a spus George Scupra. În altă ordine de idei, primarul a afirmat că proiectul pieţei agroalimentare a fost modificat. „Locaţia stabilită iniţial era destul de departe. În aceste condiţii am trecut la identificarea unor noi locaţii. Am găsit un teren disponibil, care aparţine unui locuitor din Ovidiu. I-am propus un schimb de terenuri pentru ca Primăria să poată finaliza proiectul pieţei agroalimentare. În prezent, purtăm negocieri cu proprietarul”, a adăugat primarul.