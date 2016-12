Apa din China, mai poluată decât se credea

Un studiu recent al Guvernului chinez arată că nivelul de poluare al apei în 2007 a fost dublu faţă de estimările precedente, mai ales pentru că deşeurile din agricultură au fost ignorate. Datele pun sub semnul întrebării calitatea statisticilor realizate de autorităţile din China şi eficienţa măsurilor de mediu pe care le adoptă. Potrivit primei evaluări naţionale a poluării apei, consumul chimic de oxigen (COD) - un standard al calităţii apei - din apa reziduală era în 2007 de 30,3 milioane de tone. În urmă cu doi ani, un document oficial al Guvernului arăta că 2007 a fost primul an în care China a reuşit să reducă poluarea apei cu 3%, ajungând la un nivel al COD-ului de 13,8 milioane de tone. Realizarea studiului a durat atâtea luni din cauza faptului că este foarte cuprinzător şi detaliat. Diferenţa dintre nivelul raportat iniţial la restul poluanţilor şi valoarea lor reală, aşa cum s-a demonstrat în ultimul studiu, nu este atât de dramatică. Eventualitatea ca emisiile din agricultură să fi fost omise intenţionat nu a fost analizată încă. În plus, Greenpeace susţine că autorităţile chineze nu au permis acces public la toate detaliile dezvăluite de studiu. Ministerul chinez al Mediului a explicat că ţara îşi menţine ţinta de reducere a poluării apei cu 10% în 2010 faţă de nivelul înregistrat în 2005.