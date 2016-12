Apă şi canalizare în Murfatlar şi Siminoc

LUCRĂRI DEMARATE După un an şi jumătate în care s-au modificat şi remodificat studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic al proiectului de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă potabilă din satul Siminoc şi de amenajare a canalizării în Murfatlar, la începutul lunii iunie, în sfârşit, au fost demarate şi lucrările. Firma care a câştigat licitaţia pentru proiectul derulat prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) a preluat amplasamentul şi s-a apucat de lucru. Şi are destul de muncă până în toamnă. Conform afirmaţiilor primarului oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, firma în cauză are la dispoziţie doar şase luni pentru a finaliza un proiect amplu. „Licitaţia a avut loc în iunie 2009, însă de atunci a fost nevoie de reactualizări ale studiului de fezabilitate şi ale proiectului tehnic. Abia acum firma contractată se va putea ocupa de lucrări“, a declarat Cojocaru. Valoarea totală a proiectului este de două milioane de euro, din care CNI va asigura 80%, iar Consiliul Local (CL) trebuie să contribuie cu 20%. Primarul spune că din cele 1,5 milioane de lei pe care trebuie să le aloce pentru proiect au fost plătiţi deja 800.000 de lei, urmând ca, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de necesităţi, să fie alocaţi şi restul banilor.

PIERDERI DE APĂ DE 70% Proiectul este unul integrat şi presupune, pentru partea de alimentare cu apă la Siminoc, înlocuirea a cinci km din coloana de aducţiune, modernizarea staţiei de pompare, construirea unei staţii de clorinare şi înlocuirea a 11,7 km de conducte ale reţelei de apă. „Reţeaua de apă din Siminoc a fost realizată în 1960, de fostul CAP, iar acum este deteriorată şi există pierderi foarte mari de apă, dar se practică şi furtul din conducte. Aproape 70% din apa livrată este pierdută. Chiar dacă există reţea de alimentare cu apă în toată localitatea, doar 50% din locuitori beneficiază de apă curentă pentru că, în restul localităţii, nu mai ajunge apa la robinete“, a explicat Cojocaru. Pe partea de amenajare a canalizării la Murfatlar, firma trebuie să asigure amenajarea şi amplasarea a 12,5 km de conducte, construcţia a trei staţii de pompare şi să amenajeze mai multe subtraversări. „Aşezarea oraşului nostru le va da destul de mult de lucru constructorilor pentru că trebuie realizate subtraversări pe sub Canalul Dunăre - Marea Neagră, pe sub reţelele de cale ferate, care va fi nevoie să fie realizate la adâncimi mari“, a mai spus primarul.

BRANŞAMENTE NECOSTISITOARE După finalizarea amenajării reţelei de apă şi de canalizare, cele două reţele vor trebui predate unui operator de apă şi canal, singurul din judeţul Constanţa fiind SC RAJA SA. Primarul spune că aceasta este o condiţie impusă de CNI. O altă obligaţie pe care o au oraşele este ca, din 2013, toate aşezările urbane să aibă canalizare, primarul afirmând că acesta este unul dintre motivele pentru care a insistat ca proiectul să fie implementat. „Dacă nu vom avea canalizare vom fi penalizaţi de UE. La fel se va întâmpla şi cu locuitorii din oraş care nu au gospodăriile branşate la reţeaua de canalizare sau care nu vor avea fosă septică conformă cu normele de mediu“, a mai spus primarul. Referitor la branşamentele către gospodării, Cojocaru a adăugat că cei care îşi vor face branşamentele concomitent cu lucrările la reţeaua de canalizare vor trebui să facă doar şanţul prin care să fie aduse conductele, restul costurilor fiind suportate de Primărie. Dacă lucrările vor fi finalizate iar reţeaua predată operatorului de apă, locuitorii vor trebui să plătească un proiect de branşare şi materialele necesare, precum şi refacerea covorului asfaltic, dacă va fi necesară şi o asemenea intervenţie.