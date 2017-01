Apă şi canalizare pentru locuitorii comunei

Printre priorităţile administraţiilor locale pentru alinierea la standardele europene se numără amenajarea sistemelor de alimentare cu apă pentru că multe localităţi din mediul rural au reţele învechite sau chiar nu au avut niciodată, dar şi amenajarea reţelelor de canalizare pentru modernizarea localităţilor. Aşa se întâmplă şi în comuna constănţeană Ghindăreşti. Primăria are în derulare un proiect de înlocuire a vechiului sistem de alimentare cu apă care prezintă semne de uzură şi deteriorare pentru că are aproape 50 de ani de folosinţă. Investiţia se realizează prin HG 577/1997 referitoare la efectuarea lucrărilor de infrastructură atât în mediul rural cât şi în cel urban şi cuprinde amenajarea unui sistem de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare cu bani guvernamentali. „Lucrările la sistemul de alimentare cu apă sunt 70% finalizate. În proiect mai avem incluse extinderea reţelei de alimentare cu apă şi forarea unui nou puţ de extracţie a apei, pentru că cel vechi se afla în curtea unui sătean, iar apa care se colecta nu mai corespundea normelor în vigoare. Apa conţinea nitriţi cu valori de cinci ori peste valoarea admisă. Luni, sunt programate primele săpături la noul puţ de apă. Am apelat la un specialist care ne-a indicat o zonă din comună unde am putea găsi apă bună de consum. La 150 de metri adâncime ar trebui să găsim apă tocmai bună pentru băut”, a declarat primarul din Ghindăreşti, Simion Vasile. Primarul spune că lucrările la reţeaua de canalizare vor demara abia după ce se vor finaliza cele la sistemul de alimentare cu apă. Valoarea totală a proiectului, ce include servicii de apă şi canal în comună, ajunge la 800.000 de lei.