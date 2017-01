Apă şi drumuri în comuna Cobadin

Administraţia locală din comuna Cobadin lucrează în această perioadă la pietruirea mai multor străzi din satele Cobadin, Viişoara şi Conacu. Primarul comunei Cobadin, Ion Corneanu, a declarat că administraţia a demarat lucrarea de pietruire şi tratare cu bitum a drumului, pe o rază de opt km în toate cele trei localităţi. “Proiectul are o valoare de 23 de miliarde de lei şi va fi realizat din fonduri proprii, de la bugetul local. Am încercat pe cît a fost posibil să colectăm taxele şi impozitele de la oameni şi cu banii de la fondul de rulment, am strîns banii necesari pentru acest proiect“, a declarat Corneanu. El a mai spus că tot în această perioadă, s-au început lucrările de forare a unui puţ pentru alimentarea cu apă potabilă a unui cartier izolat din satul Conacu. “În această zonă, locuiesc aprox. 164 de familii, fără drumuri asfaltate, apă, canalizare şi depunem eforturi pentru a remedia această problemă. Apă este suficientă în sat, dar majoritatea fîntînilor prezintă nitraţi şi vrem să săpăm un puţ de 500 de metri în speranţa că vom rezolva şi această probelmă“, a mai spus primarul. Proiectul are o valoare totală de 18 miliarde de lei, iar Primăria caută fonduri pentru finanţare.