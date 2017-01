Apărare de fier la FC Farul

UN GOL PRIMIT ÎN PATRU ETAPE. Fără prea multe soluţii la construcţie, dar şi în ofensivă, antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiş, a modelat formaţia de pe litoral, mizând pe defensivă. Cu un sistem mai puţin folosit în ultimul timp, cu trei fundaşi centrali, “Părintele” a dat lovitura, echipa sa încasând un singur gol în ultimele patru etape, şi acela dintr-o lovitură de pedeapsă inventată de arbitru, în meciul cu Juventus Bucureşti. „Nu cred că avem vreun secret. Lucrăm împreună de o lună şi jumătate. Am început să ne cunoaştem, să ne ştim calităţile şi defectele. În plus, îşi spun cuvântul antrenamentele făcută cu domnul profesor, pentru că lucrăm mult la capitolul tactic. Când am venit la Farul, m-am gândit la o clasare în prima jumătate a clasamentului, care ar fi normală în actualele condiţii. Se dovedeşte că am avut dreptate, întrucât Farul este club puternic, mai ales pentru liga secundă. Trebuie să legăm victoriile şi să luăm încă trei puncte în meciul cu Dinamo II”, a declarat căpitanul Liviu Ştefan. Forţat să încerce mai multe soluţii şi în atac, tehnicianul constănţean l-a titularizat la Brăila, în premieră, pe Hurdubei, mutându-l pe golgeterul Câmpeanu la mijlocul terenului. Mutarea i-a reuşit, jucătorul venit în vară de la FC Willy Bacău luptându-se în permanenţă cu fundaşii brăileni. „Am bifat patru meciuri fără înfrângere, dar cred că se putea şi mai mult. Totul a pornit de la egalul cu Juventus, unde nu ne aşteptam să scoatem vreun punct, dar ne-am creat multe ocazii şi doar arbitrajul a făcut să nu câştigăm. Suntem mulţumiţi însă de rezultatele din ultimele patru etape, mai ales că nu am primit gol din acţiune. Am adunat destule puncte şi am scăpat de pasivul din clasamentul adevărului. Avem nevoie să câştigăm cu Dinamo II pentru a continua parcursul bun”, a spus Hurdubei. În vârstă de 20 de ani, atacantul a revenit după o pauză de aproape un an cauzată de un virus hepatic. „Am fost titular la Brăila şi sper să o ţin tot aşa cât mai multe meciuri. La capitolul fizic stau mai slăbuţ, dar voi trage mai tare la antrenamente. Mi-am propus să mă antrenez cât mai bine, să joc cât şi mai bine şi să marchez”, a adăugat Hurdubei.

OFERTAT DE JIUL. Antrenorul Farului, Ioan Sdrobiş, a mărturisit că în vară a fost ofertat de patronul Jiului Petroşani, Alin Şimota, care a încercat să-l readucă la formaţia din Valea Jiului după o pauză de două sezoane. „Vorbesc toată ziua cu Şimota la telefon, care în vara asta mi-a propus să revin ca antrenor la Jiul, dar l-am refuzat. Poate că voi veni într-o vacanţă de o săptămână, în Vale, tot la invitaţia lui. Acum, toată atenţia mea se îndreaptă spre Farul, pentru că vreau să readuc această echipă acolo unde îi este locul”, a explicat Sdrobiş.