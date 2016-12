Apărarea a fost nevoită să recunoască greşelile doctorului Murray

POZIŢIE ŞUBREZITĂ Martorul-cheie al avocaţilor doctorului Conrad Murray, judecat la Los Angeles, pentru moartea lui Michael Jackson, a fost nevoit luni să recunoască greşelile profesionale ale medicului, în cursul unui contrainterogatoriu dur, care a slăbit apărarea. A şasea şi ultima săptămână a dezbaterilor de la Curtea Superioară din Los Angeles s-a deschis cu contrainterogatoriul doctorului Paul White, ale cărui concluzii constituie baza argumentării apărării doctorului Murray, acuzat de ucidere din culpă. Acesta nu s-a hotărât încă dacă va depune mărturie sau nu la proces. ”Am nevoie de timp şi nu m-am hotărât încă. Depinde de desfăşurarea procesului”, a declarat în faţa judecătorului Michael Pastor, juraţii nefiind prezenţi.

Doctorul Paul White, specialist în administrarea de Propofol, substanţa care ar fi provocat moartea cântăreţului, este adeptul teoriei că Michael Jackson şi-a făcut singur o injecţie cu anestezicul pe care-l folosea ca somnifer şi a înghiţit şi opt pastile de lorazepam, când medicul nu era în cameră. “Admiteţi că au fost momente când doctorul Murray n-a respectat standardele de îngrijire pe 25 iunie 2009?”, a întrebat procurorul David Walgren. “Da”, a răspuns acesta. “Puteţi justifica faptul că doctorul Murray n-a sunat mai repede la urgenţă?”, a continuat procurorul. “Nu pot”, a recunoscut martorul. Procurorul Walgren l-a întrebat de altfel pe Paul White dacă el i-ar fi dat Propofol lui Michael Jackson, în fiecare noapte, timp de două luni înaintea morţii, în cazul în care cântăreţul i-ar fi cerut-o, aşa cum Conrad Murray recunoaşte că a făcut. “Nici nu m-aş fi gândit să fac aşa ceva”, a afirmat doctorul White.

MĂRTURIE CONTRA COST Martorul a mai avut câteva astfel de afirmaţii nefericite, speculate prompt de procuror. Când i s-a cerut să-şi spună părerea despre faptul că doctorul Murray n-a spus nici paramedicilor, nici personalului de pe ambulanţă că i-a administrat Propofol cântăreţului, Paul White a spus: “Este un amănunt pe care l-a neglijat”. “Un amănunt? Declaraţi sub jurământ că a fost un amănunt?”, a continuat procurorul, iar doctorul a preferat să-şi retragă cuvintele. Procurorul David Walgren a pomenit şi de faptul că apărarea i-a plătit mărturia. Paul White a precizat că a primit 11.000 dolari, adăugând că aşteaptă o completare. Martorul-cheie al Parchetului, doctorul Steven Shafer, la rândul său expert în administrarea de Propofol, a declarat că depune mărturie gratis.

La ieşirea din sala de audieri, procurorul Walgren a fost îndelung aplaudat de fanii lui Michael Jackson, prezenţi în hol. În caz că este găsit vinovat, doctorul Conrad Murray riscă până la patru ani de închisoare.

PRIMUL SINGLE Primul single de pe noul album semnat Michael Jackson, intitulat “Immortal Megamix”, a fost lansat ieri, urmând ca discul să apară pe piaţă la 21 noiembrie. Piesa este, de fapt, un megamix al unor versiuni ale hit-urilor “Can You Feel It, Don\'t Stop \'Til You Get Enough”, “Billie Jean” şi “Black and White”. Albumul, care va conţine piese folosite în ultimul turneu mondial Cirque du Soleil, va apărea atât în varianta cu un CD, cât şi în cea cu două discuri. Acesta va fi al doilea album Michael Jackson lansat după decesul megastarului.