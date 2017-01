Apărarea, principala armă a HCM-ului

Avînd o medie de doar 23,4 goluri primite pe meci, HCM Constanţa se poate mîndri cu faptul că are în acest moment cea mai bună apărare din Liga Naţională de handbal masculin. Aproximativ aceeaşi medie de goluri primite, 22,8, o are formaţia noastră şi în cele şase partide disputate în acest sezon al cupelor europene. În privinţa golurilor marcate, media în campionat este de 28,8 reuşite pe meci, în Cupa Cupelor marcîndu-se în medie 24,5 goluri. Dintre celelalte şapte formaţii calificate în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, cea mai bună medie de goluri marcate/primite o are... Pevafersa Valladolid. Echipa pregătită de Juan Pastor a marcat 133 de goluri în cele patru meciuri jucate (a intrat în competiţie în turul 3), adică 33,2, primind doar 87 goluri, ceea ce duce la o medie de 21,7 goluri pe meci. Aşadar, o întîlnire între două formaţii ce stau aproximativ la fel de bine în apărare, spaniolii avînd însă avantajul unui atac mai productiv. Pe un nou joc foarte sigur în defensivă, dar şi pe cît mai puţine greşeli în atac, se bazează şi handbaliştii constănţeni înaintea primului meci cu Valladolid. „Este poate cel mai important meci al sezonului. În campionat ne-am descurcat destul de bine, am reuşit să luăm un avans important, însă acum urmează dubla cu Valladolid. Am mai jucat împotriva lor, ştim că au o echipă foarte puternică, însă loturile, şi la noi şi la ei, s-au schimbat de la ultima confruntare. Sînt mai valoroşi, dar nu cu mult. Depinde mult de ziua şi de forma de moment. La noi contează foarte mult apărarea, cînd ne mobilizăm foarte bine în apărare luăm puţine goluri. Aşa am reuşit să ne calificăm în această fază. Dacă apărarea va merge la fel de bine şi nu vom greşi în atac, eu zic că avem o şansă să ne calificăm“, consideră Florin Nicolae. Prezent pe teren şi la dubla din urmă cu trei ani, cînd ibericii s-au calificat în finală după o dublă victorie, 33-29 la Constanţa şi 40-31 în Spania, Nicolae crede că Valladolid este acum şi mai puternică chiar dacă piesele grele din acea perioadă nu se mai regăsesc în actualul lot. “Sînt o echipă în adevăratul sens al cuvîntului. Nu mai au individualităţile de atunci, Muratovic sau Gull, dar au jucători care evoluează foarte bine împreună, iar acest lucru îi face şi mai puternici“, a declarat internaţionalul HCM-ului. În Asobal Liga, în partidele disputate pe teren propriu, Valladolid a reuşit victorii împotriva a două dintre forţele handbalului spaniol: 30-27 cu Barcelona şi 31-30 cu Portland San Antonio.