Apărarea Viitorului, salvată de...ofensivă

Tinereţea şi lipsa de experienţă a unora dintre jucători în eşalonul secund sunt două dintre principalele motive pentru care Viitorul Constanţa se află pe locul 5 în clasamentul Seriei 1, cu doar 17 puncte acumulate. Deşi au trecut deja 12 etape, nu s-a reuşit o bună omogenizare a lotului, încercându-se încă variante pentru formarea unei echipe competitive, care să poată evolua la acelaşi nivel pe durata unei partide şi de la un meci la altul. Cu o defensivă care nu a fost în aceeaşi formulă mai mult de trei etape, Viitorul are, după 12 etape, 21 de goluri primite, mai mult chiar şi decât “lanterna roşie“, CF Brăila ! Singurul aspect pozitiv al defensivei constănţene sunt fazele fixe, primindu-se doar cinci goluri din astfel de momente, dintre care trei au însemnat lovituri de la 11 m, iar una a reprezentant un autogol care l-a avut ca protagonist pe portarul C. Popa. În schimb, toate celelalte 16 goluri au venit în urma unor acţiuni ale formaţiilor adverse care au profitat mereu de spaţiile libere din defensivă sau de naivitatea fundaşilor. În ceea ce priveşte faza ofensivă, Viitorul are meritul de a fi înscris 15 goluri din acţiune şi doar cinci fiind din faze fixe, dintre aceste două fiind din penalty. „Au fost într-adevăr multe schimbări în defensivă, pentru că am încercat să găsim cea mai bună soluţie. Din păcate, fundaşii laterali nu au dat satisfacţie, indiferent dacă am jucat cu Renţea, Călin, Păcuraru sau Ninu. Este însă şi vina mijlocaşilor, nu numai a apărătorilor. Jucăm însă şi într-un sistem mai ofensiv, iar noi nu am fortificat apărarea doar pentru a obţine un rezultat bun. La noi rezultatul este important, dar nu primează. Nu trebuie să uităm că majoritatea jucătorilor sunt foarte tineri şi nu suntem absurzi să le cerem nici lor şi nici antrenorilor mai mult decât se poate. Cred că pentru o nou-promovată suntem pe un loc bun şi în faţa unor formaţii cu mult mai multă experienţă. Din fericire am şi reuşit să înscriem de multe ori, iar acest lucru arată că ştim să atacăm, să construim“, a declarat preşedintele Academiei, Paul Peniu. După 12 etape, Hertu este golgeterul echipei, cu 5 goluri, urmat de Cristocea cu 4 reuşite (una din lovitură de la 11 m).