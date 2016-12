Aparat represiv finanţat cu pensii şi salarii

ANCHETE POLITICE. Primarul Radu Mazăre a schimbat panoul din sala de conferinţe a Primăriei, pe care erau menţionate principalele programe şi investiţii ale municipalităţii. În loc de locuinţe ieftine pentru tineri sau programe sociale pentru tineri şi pensionari, pe noul panou sunt enumerate instituţiile statului care blochează Primăria cu tot felul de anchete: DNA, ANI, Parchet, Poliţie, DIICOT, ANRMAP, Curtea de Conturi, SIE, SRI, STS. El susţine că activitatea sa principală din primărie nu mai este aceea de a se ocupa de problemele oraşului şi ale locuitorilor, ci de a răspunde acţiunilor politice ale instituţiilor de represiune ale preşedintelui Traian Băsescu. Mazăre a explicat, pe rând, ce preocupări au toate aceste instituţii: „Miliţianul îl cheamă pe primar la anchetă pentru o autorizaţie de construcţie fără a întreba un funcţionar din primărie şi fără a solicita în prealabil vreun document... Pe cei de la DNA îi ştim… verifică absolut tot ce facem. Cei de la Serviciile Speciale, la fel. Inspectorii de la ANI, pe care i-a luat dracu’, ne anchetau inclusiv pentru achiziţiile din primărie. SRI-ul mă pândea de pe lac să vadă dacă nu mă droghez, dar nu a găsit decât gagici pe terasa mea. Parchetul m-a anchetat pentru o prezentare de modă, pentru că aia era marea problemă a României. Acesta este statul lui Băsescu! Pe toţi îi plăteşte Băsescu, cu miliarde de euro. Şi pentru a avea bani să ţină tot aparatul acesta represiv, Băsescu taie pensiile şi salariile oamenilor amărâţi”, a declarat Mazăre. Primarul susţine că angajaţii SIE au cheltuit o grămadă de bani ca să meargă în Brazilia, să facă fimuleţe care să îl incrimineze, fără a avea vreun rezultat. „Pentru tot acest sistem represiv taie Băsescu salariile bugetarilor şi pensiile oamenilor amărâţi. Avem cel mai dezvoltat sistem de securişti din Europa, pentru că avem de 2,5 ori mai mulţi securişti decât pe timpul lui Ceauşescu, dar nu se reuşeşte stoparea contrabandei, singura lor preocupare fiind anchetarea inamicilor politici ai lui Băsescu”, a afirmat Mazăre. Ultima găselniţă a instituţiilor represive s-a concretizat ieri. „Curtea de Conturi mi-a dat o hârtie potrivit căreia vrea să ancheteze modul de achiziţie a alimentelor pe care le dau pensionarilor. Nici măcar nu au ei atribut în lege pentru aşa ceva, ci cei de la ANRMAP”, a mai spus primarul.

ROMÂNIA FALIMENTARĂ. Mazăre consideră că, sub conducerea portocalie, România a înregistrat cel mai mare declin. „De 10 ani conduc un oraş, fac cea mai mare protecţie socială din România pe care o poate face un primar, am făcut şi cele mai mari investiţii şi am dezvoltat turismul. Acesta a fost şi motivul pentru care am fost premiat la sfârşitul anului 2009. În acelaşi timp, Băsescu şi cu tanti Nuţi conduc România de 6 ani şi au băgat ţara în faliment”, a afirmat Mazăre. Primarul Constanţei susţine că Guvernul condus de Emil Boc avea alte variante decât cea a reducerilor salariale sau a pensiilor. „Varianta mea încă este valabilă. Să taie din miliardele de euro alocate serviciilor speciale şi secrete din subordinea lui Băsescu pentru a putea păstra salariile şi pensiile”, susţine Mazăre. El a avertizat că situaţia se va înrăutăţi şi mai mult. „Să vedeţi când vor fi anulate subvenţiile! O să vedem la toamnă şi la iarnă. În momentul de faţă, până la luarea măsurilor de către Guvernul Boc, la Primăria Constanţa există un deficit de 4,8 milioane lei, bani pe care Bucureştiul ne-a confirmat în scris că nu îi va aloca pentru plata însoţitorilor persoanelor cu handicap. Va trebui să luăm din bugetul local, pentru că nu putem lăsa oamenii cu handicap, care nu se pot deplasa, să moară pentru că aşa doreşte Boc. Va trebui să luăm din alte părţi. La fel va trebui să facem şi la iarnă, cu subvenţia la căldură, pentru a-i ajuta pe oameni să supravieţuiască. Am început deja să facem asta, renunţând la anumite achiziţii, pentru că principalul meu scop este să îi ajut pe oameni să supravieţuiască. Să îi ajutăm pe oameni să aibă de mâncare şi căldură în casă”, a explicat Mazăre.