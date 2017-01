Aparatul roentgen al Clinicii de Ortopedie, funcţional

După o jumătate de an, aparatul roentgen mobil adus Clinicii de Ortopedie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, a devenit funcţional. Reamintim că aparatul a stat sigilat luni de zile pentru că nu avea avizul specialiştilor CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România, are personalitate juridică şi se află în subordinea primului ministru - n.r.). Şeful Clinicii de Ortopedie, dr. Ion Bădărău explica, zilele trecute, că sînt nevoiţi să folosească un aparat vechi, care nu mai dă randament şi care nu mai poate fi exploatat la capacitate maximă. La rîndul său, directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Bogdan Cîmpineanu, declara că are promisiuni din partea specialiştilor CNCAN, că avizul va sosi cel mai probabil în cursul acestei luni. Contactat telefonic, directorul Direcţiei Aplicaţii Radiaţii Ionizante din cadrul CNCAN, Anton Coroianu, anunţa că avizul este deja trimis şi că aparatul va putea fi pus în funcţiune într-un timp cît mai scurt, fapt care s-a şi confirmat.