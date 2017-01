Aparatura nouă pentru Urgenţa Spitalului Judeţean, îngrămădită pe holuri

Spitalul Clinic Judeţean este unitatea cea mai mare din judeţ, dar care deserveşte şi alte judeţe limitrofe. Saloanele abia fac faţă numărului mare de pacienţi, care, din cauza lipsei de spaţiu, sînt nevoiţi să doarmă pe paturi improvizate din scaune. Cum spitalul a fost proiectat cu peste 30 de ani de ani în urmă şi adresabilitatea în acea perioadă era mai mică, toate saloanele şi sălile de operaţie sînt prea mici pentru afluxul de cazuri care ajung zilnic în unitatea sanitară. Lipsa spaţiului constituie o problemă şi pentru cei care lucrează în Unitatea de Primire Urgenţe a spitalului, care, în timpul verii, dar nu numai, este foarte aglomerată. Fie că vin pentru un consult de rutină sau pentru că au suferit un accident, pacienţii abia au loc pe holul Urgenţei. De vineri, spaţiul este şi mai mic, deoarece, lipite de pereţi sînt noile tărgi şi scaune cu rotile care au intrat în dotarea Urgenţei prin intermediul programului Ramsey IV, iniţiat de Ministerul Sănătăţii prin Banca Mondială. Din păcate, dotările sînt mai multe decît cele care pot fi văzute pe holurile Urgenţei, dar nu pot fi utilizate deoarece nu există destul spaţiu pentru ele, fiind depozitate pe unde s-a mai găsit cîte un locşor. “Nu avem unde să le ţinem, deşi încercăm să le găsim un loc unde să stea în siguranţă. Unele dintre aparatele primite nu vor fi puse în funcţiune deocamdată, deoarece aşteptăm să modificăm Urgenţa şi să le instalăm în locuri special amenajate. Vom mări Unitatea de Primire Urgenţe şi o vom recompartimenta, aşa că spaţiul va fi suficient”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Deocamdată, însă, planul de extindere a Unităţii de Primire Urgenţe este doar pe hîrtie, deşi Ministerul Sănătăţii a alocat deja fondurile necesare. Întregul spital este în renovare, însă unitatea de primire urgenţe a fost cuprinsă în alt proiect, iar pînă în acest moment nu a fost realizat decît planul acesteia. În cazul în care lucrările nu vor demara pînă la finele acestui an, spitalul va pierde finanţarea de la Ministerul Sănătăţii. Pe lîngă tărgi şi scaune cu rotile, Spitalul Judeţean a primit un analizator de gaze pentru laboratorul de analize şi două ecografe, care, deocamdată sînt ţinute în cutii. De asemenea, laboratorul are în dotare şi un analizator de troponimă pentru persoanele care suferă de afecţiuni cardiace. Cu ajutorul acestuia, medicii pot spune dacă pacientul respectiv este sau nu predispus unui infarct. Acest aparat, însă, nu poate fi utilizat, nu din cauza lipsei de spaţiu, ci pentru că personalul trebuie să urmeze o serie de cursuri pentru a-l folosi. Conducerea spitalul susţine că a primit 28 de miliarde de lei pentru a dota spitalul cu aparatură de ultimă oră, iar aceste achiziţii trebuie făcute pînă la finalul acestui an. “Deja ştim ce trebuie să cumpărăm pentru spital. Suma aceasta nu ne-a luat prin surprindere pentru că şefii de secţie făcuseră liste cu aparatura necesară”, a declarat directorul spitalului, Tiberiu Ioan Tofolean.