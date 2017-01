Apare “La Furia Roja”

Ultima mare favorită care intră în joc - de fapt prima la bursa pariurilor - este campioana europeană en titre, Spania. Eternă favorită la titlul mondial, niciodată confirmând, Spania are acum o echipă de super-clasă capabilă să lupte pentru titlu şi chiar să-l câştige! Dar până la finală primul pas este cel mai greu, meciul cu Elveţia, o echipă incomodă, condusă de un antrenor de marcă, Ottmar Hitzfeld - cele două Cupe ale Campionilor Europeni cu două echipe diferite stând mărturie. Spania are probleme medicale - am spune obişnuite - jucătorii iberici venind din campionate cu foarte multe partide jucate, semnele de întrebare fiind în dreptul a doi jucători - Iniesta şi Fernando Torres. Dar pentru cele două super-vedete există înlocuitori pe măsură, aşa că singura problemă pe care trebuie s-o rezolve Vicente del Bosque este cea psihică. Presiunea psihică enormă care apasă pe spanioli - ei trebuie să ajungă măcar în careul de aşi! - este cel mai important adversar! De partea cealaltă, Elveţia încearcă să dea marea lovitură, chiar şi un egal putând fi considerat un succes! Probleme medicale şi pentru helveţi, jucătorul emblemă, Frei, fiind accidentat, prezenţa lui în echipa de start urmând să fie decisă înaintea partidei. Dar, spre deosebire de spanioli, Hitzfeld nu are rezerve pe măsură pentru Frei! Nici Behrami nu este refăcut complet după o accidentare, astfel că ar putea rata prezenţa în echipa de start. Să nu uităm şi faptul că Elveţia este deţinătoarea unui record inedit, realizat chiar în urmă cu patru ani - singura echipă eliminată de la un turneu final fără să fie învinsă şi fără să primească gol!!! Şi asta chiar în optimi de finală, nu în faza grupelor! Va fi Spania prima echipă care-i va da gol lui Benaglio, urmaşul lui Zuberbuehler, portarul de acum patru ani?

Formaţiile probabile - Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets - Xavi, Xabi Alonso, David Silva - F. Torres (Pedro), David Villa; Elveţia (antrenor Ottmar Hitzfeld): Benaglio - Lichtsteiner, Senderos, Grichting, Magnin - Barnetta (Behrami), Yakin, Inler, Gelson Fernandes - Nkufo, Derdiyok. Arbitri: Howard Webb - Darren Cann şi Michael Mullarkey (toţi din Anglia), rezervă: Martin Hansson (Suedia).