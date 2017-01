Apariţii editoriale dedicate iubitorilor poeziei de la malul mării

Un dublu eveniment editorial a avut loc sîmbătă, la Muzeul de Artă, unde au fost lansate antologia „Drumurile vieţii”, în care sînt reuniţi 19 poeţi şi volumul de versuri „Bucăţi din inima mea” de Amelia Magori. Lansarea celor două cărţi, apărute la editura Anamarol, s-a desfăşurat în prezenţa unui public numeros, a poetei Amelia Magori, precum şi a cîtorva dintre autorii antologaţi: Carmen Schmidt din Germania, Niculina Vizireanu din Constanţa, Elena Munteanu, Victoriţa Duţu, Elena Glodeanu. Cuvîntul de deschidere i-a aparţinut directorului editurii Anamarol, poeta Rodica Elena Lupu, cea care este, de altfel, prezentă cu mai multe poeme şi în antologia „Drumurile vieţii”: „Eu nu am ieşit din secolul al XX-lea în materie de poezie, dar o citesc, mai scriu si eu versuri, iar poeziile din acest volum îmi plac pentru că se adresează omului, omului în întregime (...). Toţi aceşti autori sînt o apariţie explicabilă în poezie... O apariţie absolut necesară... Ei au de primit sfaturi decît de la natură, de la adevăr şi de la inspiraţie, sînt prezenţi pretutindeni în poezia lor, vin, se duc, rătăcesc, visează, toate le aparţin: cerul, pămîntul şi norii, alcătuiesc un tablou strălucitor în oglinda fanteziei lor. Adevărata poezie, poezia completă, este armonia contrariilor. Poeziile din acest volum, intitulat Drumurile vieţii, sînt compuse din frumos şi ideal. Fuziune de elemente aproape contrare, pe care numai geniul le poate uni!”.

Antologia reuneşte versurile a 19 poeţi: Elena Andrieş, Mihail Apostu, Valeriu Cercel, George Chiriac, Andrei Daroczi, Ştefan Dumitrescu, Victoriţa Duţu, Aneta Georgescu, Elena Glodeanu, Alin Frenţiu, Liana Icobet, Mihai Leonte, Rodica Elena Lupu, Felicia Lămăşanu, Elena Munteanu, Luminiţa Scotnotis, Carmen Schmidt, Mariana Tănase şi Niculina Vizireanu.

O altă lansare notabilă în cadrul aceluiaşi eveniment a fost reprezentată de volumul de versuri al poetei Amelia Magori. Intitulată „Bucăţi din inima mea”, lucrarea este primul volum personal al Ameliei Magori, cuprinzînd poeme de dragoste de o rară sensibilitate. „Cartea înseamnă împlinirea sufletului meu”, a mărturisit poeta. Acest eveniment deosebit, dedicat iubitorilor poeziei de la malul mării, a fost încheiat de poeta Amelia Magori, care a recitat unul dintre cele mai frumoase poeme ale sale: „Alături de voi/ am străbătut puntea suspinelor/ am plutit deasupra norilor dospiţi de vise/ am atins mătasea cerului,/ iar vîntul în atingerea lui,/ mi-a mîngîiat sufletul şi gîndurile. / Am oglindit iubirea în lacul de argint,/ cu paşi timizi am colindat poteca gîndului/ şi-am aşternut inima pe covorul vieţii./ Împlinirea!”.