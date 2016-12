Apartament aruncat în aer

Clipe de groază trăite de locatarii blocurilor din apropierea Galeriilor Soveja după ce, aseară, în jurul orei 22.00, imobilele au fost zguduite de o explozie puternică. În doar câteva minute, speriaţi că ar putea fi un cutremur, oamenii au ieşit în stradă cu ce au apucat. La scurt timp, locatarii au aflat că a fost vorba de o explozie la apartamentul 45, situat la scara C, în blocul FT4 (str. Soveja nr. 82). “Uşa de la intrarea apartamentului era trântită la pământ. Cu încă doi vecini am intrat în imobil, iar după câţiva paşi am găsit un bărbat care avea arsuri pe tot corpul. L-am scos pe casa scării, iar până la venirea pompierilor am făcut o coloană de vreo şase bărbaţi şi am stins incendiul cu găleţile. Ceea ce mi s-a părut curios a fost că incendiul era în dormitor şi nu în bucătărie, aşa cum ne-am fi aşteptat”, a declarat consilierul municipal Ovidiu Cupşa, care locuieşte în vecinătatea apartamentului unde s-a produs explozia. Cadrele medicale spun că proprietarul, Omer Seitamer, a suferit arsuri de gradele I şi II pe o suprafaţă de 45% din corp şi că a fost transportat de urgenţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru acordarea îngrijirilor necesare. Din primele cercetări, se pare că explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie, blocul nefiind racordat la reţeaua de gaze. În urma exploziei, şapte apartamente, şapte maşini parcate în apropierea blocului FT4 şi casa scării au fost avariate. Pentru a se stabili cu exactitate cauzele acestui incident a fost formată o comisie alcătuită din pompieri şi poliţişti din cadrul Secţiei 2 de Poliţie.