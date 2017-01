Apartamente mai ieftine

Preţurile apartamentelor din România s-au redus, în ultimul an, în medie cu 33%, de la 1.626 euro/mp la 1.222 euro/mp, potrivit indicelui naţional lansat de site-ul imobiliare.ro. Indicatorul arată că, în cele mai importante oraşe, cele mai mari scăderi ale apartamentelor vechi s-au înregistrat la cele cu una şi două camere. Astfel, în Braşov, locuinţele s-au ieftinit cel mai mult cu 46,26%, în cazul celor cu o cameră, iar la Cluj-Napoca preţul acestui tip de locuinţe a scăzut cu 51%. În Constanţa, locuinţele cu una şi două camere aveau în noiembrie preţuri cu 48% sub nivelul de anul trecut, iar în Iaşi cu 40%. Pentru locuinţele cu două camere din Timişoara proprietarii au lăsat într-un an 43% din preţ. La realizarea indicelui au fost luate în calcul preţurile solicitate de proprietar, exprimate în euro pe metru pătrat util şi nu includ TVA.