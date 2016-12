Apartamentele au uitat pe ce lume sunt

Bucureşti este singurul dintre marile oraşe unde scăderea preţurilor în real estate a continuat şi în acest an, în special pe fondul ieftinirii cu 8,4% a apartamentelor noi, în timp ce pe piaţa veche a fost consemnat un avans uşor, potrivit imobiliare.ro. În Constanţa, locuinţele s-au scumpit cu 4,2% în ultimul an (de la 849 la 885 euro pe metru pătrat), în timp ce, în februarie, a avut loc o creştere cu 1% (de la 876 euro pe metru pătrat). Locuinţele vechi sunt cu 4,3% mai scumpe azi decât la finele lui februarie 2014, cu un preţ mediu de 878 euro pe metru pătrat (faţă de 842 euro pe metru pătrat). În februarie, ele s-au apreciat cu 0,9%, de la 870 euro pe metru pătrat. Pe de altă parte, apartamentele noi costă acum cu 3,7% mai mult decât în urmă cu un an, respectiv 907 euro pe metru pătrat, cu un avans de 1,6% consemnat în februarie.