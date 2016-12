Apartamentele de la malul mării s-au scumpit cu 2 - 4%

PREŢURI UN PIC MAI MARI S-a înfiripat un trend interesant în piaţa imobiliară autohtonă, aşa, ca de-nceput de an. Proprietarii se grăbesc să scoată la vânzare apartamentele vechi, cât timp mai pot fi luate cu credit Prima Casă 4, astfel oferta de „cutii de chibrituri” din blocurile „gri şoricel” s-a dublat, spun cei de la Anunturiparticulari.ro. „Proprietarii au reacţionat imediat la anunţarea programului Noua Casă, care va permite doar achiziţia de apartamente noi prin credite garantate 50% de stat, iar piaţa s-a umplut de oferte. Am observat un avans cu 12%, faţă de ianuarie 2012, respectiv cu 100%, faţă de 31 decembrie. Cele mai multe apartamente apărute acum pe piaţă au două camere”, potrivit Anunturiparticulari.ro. Constanţa face excepţie de la trend, în principal datorită (sau din cauza) plusului de valoare adus de Marea Neagră. Nu doar că n-a fost suprasaturată piaţa cu oferte noi de apartamente vechi, dar au crescut şi preţurile (uşor, ce-i drept), după cum spun agenţii imobiliari. „N-am observat un mini-boom de ofertă după anunţarea Noii Case. Este o creştere obişnuită pentru startul anului. Preţurile au crescut uşor, cu circa 2 - 4%, deşi, în mod surprinzător, euro s-a depreciat notabil. Nu are legătură însă - toată lumea îşi face calculele în euro în piaţa imobiliară; nu stă nimeni să calculeze în lei, să vadă cât pierde/câştigă”, explică, pentru Telegraf, directorul portalului TopEstate.ro, Mihai Stan.

O IARNĂ (ÎNCĂ) UŞOARĂ Alta este explicaţia pentru scumpirile din ianuarie, creşterea nefiind bazată pe cerere, care este „micuţă şi constantă”, continuă Mihai Stan: „2013 a avut un debut liniştit. Iarna nu este foate grea şi, implicit, facturile nu sunt uriaşe. Carburanţii s-au ieftinit uşor, avem stabilitate, astfel că oamenii nu se simt presaţi. Drept urmare, a dispărut din piaţa imobiliară acea parte a cererii care căuta strict cel mai mic preţ. Fără acest ultim palier, cel mai mic preţ căutat este acum uşor mai mare (cu exact acel procent de 2 - 4%)”. Pe de altă parte, scumpirile ar putea fi explicate şi prin felul de a fi al oamenilor. Dacă vecinul de deasupra a vândut cu 38.000 euro, noi hai să vindem cu 39.000 euro, „că al nostru e mai frumos”, îşi spun de obicei proprietarii. În concluzie, intenţia de a transforma Prima Casă în Noua Casă nu pare să aibă momentan o influenţă directă asupra preţurilor de strigare. „În condiţiile în care piaţa dă semne de stabilizare, preţurile medii din ianuarie au variat uşor, la nivel naţional, în intervalul 3 - 4%”, conchid cei de la Anunturiparticulari.ro.